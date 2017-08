Vlakke opening Damrak voorzien

Woensdag 23 augustus 2017 08:36 Toespraak Mario Draghi kan voor verrassingen zorgen volgens IG Markets.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong circa 0,1 procent hoger. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,0 procent in het groen op 521,87 punten.Marktvorser Ron van der Does van IG Markets kijkt uit naar de toespraak van voorzitter Mario Draghi van de Europese Centrale Bank tijdens de openingsceremonie van een symposium voor economische wetenschappen in Lindau. De toespraak van Draghi kan volgens de analist voor verrassingen zorgen.Op macro-economisch vlak komen de inkoopmanagersindexen uit de eurozone en de Verenigde Staten. Vanmiddag volgen huizencijfers en de wekelijkse mutaties van de ruwe olievoorraden uit de Verenigde Staten.Wall Street sloot dinsdag nog in het groen, aangevoerd door techfondsen en oliegerelateerde aandelen. De risicobereidheid bleek weer te zijn toegenomen, wat terug te zien is in dalende prijzen van veilige havens zoals Amerikaanse staatsobligaties en goud. De hogere koersen werden volgens Van der Does deels verklaard door nieuwe hoop op progressie in de hervorming van de belastingen.De Aziatische beurzen noteerden vanochtend verdeeld. De Japanse Nikkei 225 steeg 0,3 procent tot 19.436,06 punten en de Chinese Shanghai Composite verloor 0,1 procent tot 3.286,92 punten. Vanochtend werd bekend dat de bedrijvigheid in de Japanse industrie in augustus sterker toenam. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 52,1 in juli naar 52,8 deze maand, het hoogste niveau in drie maanden tijd. "Animo was ver te zoeken", aldus Van der Does over de handel in Azië. De beurzen behielden volgens de marktvorser wel hun positieve ondertoon, gesteund door het sentiment op Wall Street.De beurs in Hong Kong bleef gesloten vanwege het naderen van tropische storm Hato.Olie noteerde woensdag in het rood. Een september-future West Texas Intermediate daalde 0,2 procent tot 47,72 dollar, terwijl een oktober-future Brent 0,3 procent lager bewoog op 51,74 dollar.Het American Petroleum Institute meldde dinsdagavond dat de wekelijkse voorraden ruwe olie waren afgenomen met 3,6 miljoen vaten, zo merkte Van der Does op. "Dat was redelijk in lijn met de verwachtingen. Ook was de afname fors minder dan de week ervoor." Het API-rapport geldt als de voorloper van het EIA-rapport dat vanmiddag uitkomt.De euro/dollar noteerde op 1,1758. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1761 en bij het slot in Amsterdam stond er een stand van 1,1770 op de borden.BedrijfsnieuwsCredit Suisse verhoogde het koersdoel voor Philips van 34,00 naar 36,00 euro met een ongewijzigd Outperform advies. De marktvorsers van de Zwitserse bank stelden dat de Personal Health divisie ondergewaardeerd wordt door de markt. Nadat Philips de tak hervormde, versnelde de groei van de divisie, aldus de analisten, waardoor er een opwaarts potentieel in de marges is ontstaan. Verder merkten de analisten op dat Oral-B op het gebied van elektrische tandenborstels aan marktaandeel verliest ten faveure van Philips, ondanks dat het Eindhovense bedrijf hogere prijzen rekent.Volgens De Telegraaf zijn er vijf "grote mondiale investeerders" die een bod voorbereiden op de chemietak van AkzoNobel. De krant meldde dat in een vroeg stadium al bekend werd dat CVC en KKR samen een mogelijk bod op de chemiedivisie van AkzoNobel voorbereiden. De Amerikaanse private equity-reus Apollo wordt volgens de krant, naast de combinatie van CVC en KKR, als de meest serieuze bieder gezien.Arcadis kreeg van de gemeente Norfolk in de Amerikaanse staat Virginia een opdracht ter waarde van 11,6 miljoen dollar om maatregelen te ontwerpen tegen overstromingen. Arcadis Nederland voert de opdracht in samenwerking met Nederlandse kennisinstituten en de Nederlandse ambassade in Washington uit.Dinsdagavond meldde STOXX dat ASR Nederland en Air France-KLM worden toegevoegd aan de STOXX Europe 600 index. Beide aandelen maken met ingang van 18 september 2017 deel uit van de pan-Europese index.Slotstanden Wall StreetDe toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 1,0 procent hoger op 2.452,51 punten. De Dow Jones index eindigde 0,9 procent in het groen op 21.899,89 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg zelfs 1,4 procent tot 6.297,48 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 23, 2017 02:36 ET (06:36 GMT)