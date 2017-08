Olieprijs hoger gesloten

Woensdag 23 augustus 2017 21:00 Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week gedaald.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald.Uit de data bleek dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie in de week eindigend op 18 augustus zijn gedaald met circa 3,3 miljoen vaten tot 463,2 miljoen vaten.De benzinevoorraden liepen terug met ruim 1,2 miljoen vaten tot 229,9 miljoen vaten, terwijl de voorraden stookolie en andere distillaten met een kleine 30.000 vaten stegen tot 148,4 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van raffinaderijen daalde afgelopen week van 96,1 naar 95,4 procent.Het American Petroleum Institute meldde dinsdag laat dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 18 augustus zijn gedaald met 3,6 miljoen vaten, terwijl de voorraden benzine en distillaten stegen met respectievelijk 1,4 miljoen en 2,0 miljoen vaten.Daarnaast werd de olieprijs ondersteund door een storm in de Golf van Mexico. Beleggers probeerden de impact van de storm op de oliesector in de regio in te schatten.Verwarring over de status van het grootste olieveld in Libië droeg woensdag bij aan de prijsonzekerheid, meldden analisten van Coommerzbank. Een lokale stam sloot afgelopen week een pijpleiding af van het Sharata-olieveld vanwege een arbeidsdispuut. Tegenstrijdige rapporten over de vraag of het olieveld wordt heropent leidde tot verwarring."De nieuwsstromen van gisteren maken duidelijk dat de situatie in Libië nog steeds chaotisch is en dat de omstandigheden in het land nog steeds niet normaal zijn", aldus analisten van Commerzbank. "Dit maakt het onwaarschijnlijk dat Libië binnenkort zal worden opgenomen in het OPEC-productieverminderingsakkoord", voegden de analisten toe.Libië was vrijgesteld van de overeenkomst omdat de olie-industrie van het land onder druk staat vanwege de burgeroorlog aldaar. Een verwachte stijging van de productie in het Noord-Afrikaanse land deze zomer leidde tot de vraag of het kartel Libië tevens moet verplichten de productie te verlagen.De september-future voor een vat ruwe olie West Texas Intermediate sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,58 dollar hoger, ofwel 1,2 procent, op 48,41 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 23, 2017 15:00 ET (19:00 GMT)