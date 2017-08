Wall Street lager gesloten

Woensdag 23 augustus 2017 22:21 Markt in afwachting van Jackson Hole symposium.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,4 procent tot 2.444,04 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 21.812,09 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 6.278,41 punten.De markt had zijn vizier woensdag reeds gericht op het Jackson Hole symposium, dat donderdag van start gaat en tot en met zaterdag duurt. "De bijeenkomst komt op een kritisch moment voor centrale banken", zei marktanalist Neil Wilson van ETX Capital. Fed-voorzitter Janet Yellen en ECB-voorzitter Mario Draghi spreken vrijdag. Beleggers hopen meer inzicht te krijgen in de richting van het monetair beleid van de twee centrale banken. "Na jaren van versoepeling lijkt nu sprake van een koerswijziging", aldus Wilson. "We komen op onbekend terrein: het terugdraaien van QE, Quantative Easing, is niet eerder gedaan, maar het komt op een moment waarbij sprake lijkt van een zekere rust, wat zorgwekkend is als je beschouwd wat mogelijk is", voegde hij toe.Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 0,5 procent. De marktindex daalde van 419,1 vorige week naar 416,8.De bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie is in augustus vertraagd. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 53,3 in juli naar 52,5 in augustus, het laagste niveau in twee maanden. De index voor de dienstensector steeg daarentegen van 54,7 in juli naar 56,9 in augustus, het hoogste niveau in 28 maanden. Hiermee kwam de samengestelde inkoopmanagersindex in augustus uit op 56,0, tegenover 54,6 in juli.De verkoop van nieuwe eengezinswoningen in de Verenigde Staten is in juli op maandbasis gedaald met 9,4 procent tot 571.000, versus 630.000 stuk een maand eerder. Op jaarbasis daalden de verkopen in juli met 8,9 procent.Uit cijfers van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie in de week eindigend op 18 augustus zijn gedaald met 3,3 miljoen vaten tot 463,2, terwijl de benzinevoorraden daalden met 1,2 miljoen vaten en de distillatenvoorraden stegen met een kleine 30.000 vaten.De september-future voor een vat ruwe olie West Texas Intermediate sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,58 dollar hoger, ofwel 1,2 procent, op 48,41 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1820. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1789 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1761 op de borden.Op macro-economisch vlak staan donderdag een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de bestaande woningverkopen in juli.BedrijfsnieuwsLowe's noteerde circa 3,6 procent lager, nadat de doe-het-zelf-keten voorbeurs teleurstellende kwartaalcijfers rapporteerde en het concern de outlook voor het hele boekjaar neerwaarts bijstelde.WPP, dat tevens in de Verenigde Staten is genoteerd, verloor ruim 12,0 procent, nadat het advertentiebedrijf zijn groeiverwachting neerwaarts bijstelde en een lagere omzet rapporteerde.Salesforce.com steeg ongeveer 0,6 procent, nadat het cloudsoftware-bedrijf dinsdag laat een beter dan verwachte winst rapporteerde.Intuit verloor circa 1,8 procent, na het nieuws dat CFO R. Neil Williams in januari aftreedt.HP publiceert nabeurs kwartaalcijfers en noteerde in aanloop naar de publicatie circa 0,6 procent lager.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 23, 2017 16:21 ET (20:21 GMT)