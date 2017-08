Samsung-kopstuk voor vijf jaar de cel in

Vrijdag 25 augustus 2017 08:54

SEOUL (ANP) - Samsung-kopstuk Jay Y. Lee moet voor vijf jaar naar de gevangenis voor omkoping, verduistering en meineed. Lee werd gezien als de troonopvolger bij de Zuid-Koreaanse elektronicagigant, die zo'n 80 jaar geleden door zijn opa werd opgericht.

Aanklagers hadden twaalf jaar cel geëist tegen Lee, die bleef volhouden niets verkeerds te hebben gedaan. Het schandaal rondom Lee leidde ook tot het vertrek van de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye.

De fraudeperikelen bij Samsung kwamen op het slechtst denkbare moment. Het bedrijf was juist verwikkeld in een andere publicitaire nachtmerrie door problemen met zijn toestel de Galaxy Note 7. Het paradepaardje van Samsung kon door een batterijprobleem spontaan in brand vliegen. Financieel gaat het Samsung inmiddels voor de wind.