Yellen focust in Jackson Hole op regulering financiele markten

Vrijdag 25 augustus 2017 16:38 Geen aandacht voor monetaire beleid en economische vooruitzichten.(ABM FN-Dow Jones) Aan de wijze waarop de financiële markten momenteel worden gereguleerd, zou niet te veel gesleuteld moeten worden. Dit zei voorzitter Janet Yellen van de Amerikaanse Federal Reserve bij de openingsspeech van de bijeenkomst in Jackson Hole, met als thema 'Fostering a Dynamic Global Economy'.In tegenstelling tot wat de markt wellicht hoopte, ging Yellen niet in op het monetaire beleid van de Fed of op de economische vooruitzichten. Verder dan dat de Amerikaanse economie vandaag de dag "sterk" is, kwam de voorzitter niet.Het financiële systeem is volgens Yellen de afgelopen jaren veiliger geworden en eventuele aanpassingen aan de regelgeving zouden volgens de centraal bankier "bescheiden" moeten zijn."De belangrijkste hervormingen die we hebben doorgevoerd, hebben de veerkracht substantieel vergroot, zonder onnodige beperking van de beschikbare kredieten of de economische groei", zei Yellen in haar speech.Het systeem is beter in staat om eventuele schokken te absorberen, in plaats van de versterken, denkt Yellen. Banken en andere financiële instellingen zijn beter in staat om de economische groei te ondersteunen, zowel in goede als in slechte tijden."Banken zijn veiliger", en de problemen van 'too-big-to-fail' zijn teruggebracht.Met haar woorden staat Yellen lijnrecht tegenover de regering van president Donald Trump, die de regels voor het financiële systeem juist wil versoepelen. Volgens marktkenners is de kans daarom klein dat Trump Yellen volgend jaar zal nomineren voor nog een termijn als voorzitter van de Fed.Voorzitter Mario Draghi van de Europese Centrale bank zal later vanavond speechen tijdens het symposium."Draghi zal de kaarten dicht tegen de borst houden en zal een misstap zoals in Sintra willen vermijden", denkt marktanalist Craig Erlam van Oanda. "Nu de euro op een redelijk hoog niveau staat, zal zijn boodschap zo mild mogelijk zijn en de deur open laten naar eventuele taper-aankondigingen in de komende maanden", aldus de marktvorser.Kort voor de start van de speech van Yellen noteerde de euro/dollar op 1,1803. Daarna werd de munt verhandeld op 1,1854.Volgens marktanalist Naeem Aslam van Think Markets werden de woorden van Yellen als 'dovish' geïnterpreteerd.