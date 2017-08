Damrak overwegend lager gesloten na toespraak Yellen

Vrijdag 25 augustus 2017 18:10 Ahold Delhaize grote verliezer in AEX.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag na de als weinig inspirerend ervaren toespraak van voorzitter Janet Yellen van de Federal Reserve in Jackson Hole overwegend lager gesloten. De AEX index daalde 0,3 procent tot 517,42 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,2 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,2 procent.Voorzitter Janet Yellen van de Amerikaanse Federal Reserve bepleitte vrijdagmiddag op de bijeenkomst voor centrale banken dat er aan de wijze waarop de financiële markten momenteel worden gereguleerd niet te veel gesleuteld moet worden. In tegenstelling tot wat de markt wellicht hoopte, ging Yellen niet in op het monetaire beleid van de Fed of op de economische vooruitzichten.Verder dan dat de Amerikaanse economie vandaag de dag "sterk" is, kwam de voorzitter niet. Het financiële systeem is volgens Yellen de afgelopen jaren veiliger geworden en eventuele aanpassingen aan de regelgeving zouden volgens de centraal bankier "bescheiden" moeten zijn.Voorzitter Mario Draghi van de Europese Centrale Bank volgt vrijdagavond met zijn speech. Ook daarvan verwachten analisten geen grote aankondigingen over het toekomstig monetair beleid."De toespraak van Yellen was toch wel een beetje een domper en de markten reageren nu eigenlijk op nieuws dat er niet is", zei marktanalist Ron van der Does van IG, duidend op de terugvallende Amerikaanse en Europese beurzen en de weg zakkende dollar. "Als dit een voorbode is van wat Draghi vanavond gaat zeggen, dan is Jackson Hole eigenlijk een teleurstellende happening geweest", voegde hij toe.De marktvorser van IG denkt dat de markten volgende week meer richting vinden, als Jackson Hole "uit de weg" is en er belangrijke macro-economische cijfers komen, zoals het consumentenvertrouwen en de inflatie in de eurozone in augustus en Europese en Amerikaanse werkgelegenheidscijfers.De euro/dollar noteerde op 1,1878. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1797 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1802 op de borden.Op macro-economisch vlak was er vrijdagochtend aandacht voor Japanse inflatiecijfers, Duitse groeicijfers en vertrouwenscijfers uit de twee grootste economieën van de eurozone. De data bevatten in het algemeen weinig verrassingen. De Japanse inflatie bleef in juli stabiel op 0,4 procent en Duitse groeicijfers waren met 0,6 procent op kwartaalbasis en 2,1 procent op jaarbasis gelijk aan eerdere ramingen. Verder bleken het Franse consumentenvertrouwen en het Duitse ondernemersvertrouwen iets gedaald.De orders voor duurzame goederen in de Verenigde Staten zijn in juli gedaald, bleek vrijdagmiddag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel. De orders voor goederen zoals vliegtuigen, koelkasten en auto's daalden afgelopen maand met 6,8 procent tot 229,2 miljard dollar. In juni stegen de orders voor duurzame goederen juist nog met 6,4 procent.Olie noteerde donderdag in het groen. Een oktober-future West Texas Intermediate steeg 0,6 procent tot 47,73 dollar, terwijl een oktober-future Brent 0,5 procent hoger bewoog op 52,32 dollar.Stijgers en dalersNegen van de 25 aandelen in de AEX sloot vrijdag in het groen, waarbij de Amsterdamse hoofdgraadmeter werd aangevoerd door NN Group, dat ruim 0,7 procent steeg. SBM Offshore werd ook 0,7 procent duurder.In de AEX was Ahold Delhaize vrijdag met een daling van 6,1 procent de grote verliezer. Het supermarktfonds werd ernstig geraakt door het nieuws op donderdagavond dat Amazon.com maandag in de overgenomen Amerikaanse supermarktketen Whole Foods breed en fors prijsverlagingen gaat doorvoeren. Door ABM Financial News geraadpleegde analisten spraken van een overdreven koersreactie, omdat Ahold Delhaize sterk gepositioneerd is in de Verenigde Staten.Unilever verloor 0,2 procent nadat de Evening Standard vrijdag op zijn website meldde dat het concern mogelijk in de race zou zijn voor een overname van Estée Lauder. In het artikel wordt op basis van bronnen uit het financiële centrum van Londen gemeld dat meerdere partijen interesse hebben in het Amerikaanse cosmeticaconcern, maar dat Unilever de eerste gegadigde zou zijn. Analist Robert Jan Vos van ABN AMRO gelooft echter niet dat Unilever serieuze plannen heeft om Estée Lauder over te nemen.In de Midkap won IMCD bijna 2 procent. De distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten zag opnieuw de resultaten oplopen, conform de verwachting van analisten. De omzet steeg afgelopen half jaar naar 936 miljoen euro. Het operationele bedrijfsresultaat ging van 78,3 miljoen naar 84,6 miljoen. Onder de streep restte een nettowinst voor amortisatie en eenmalige posten van 57,9 miljoen euro, hetgeen 7 procent meer was dan de 54,0 miljoen euro in de eerste helft van 2016. Deutsche Bank meende dat er weinig grote verrassingen zaten in de cijfers van IMCD. "Het is positief dat de omzettrend sterk bleef en de margegroei in het tweede kwartaal sterker was dan in het eerste kwartaal".Eurocommercial Properties steeg 3,5 procent na hogere resultaten. Het direct resultaat, bestaande uit de huuropbrengsten, verminderd met de exploitatiekosten, beheerskosten, algemene kosten en financieringskosten, bedroeg 27,1 miljoen euro, tegenover 25,5 miljoen euro een jaar eerder. Het indirecte resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, kwam uit op 87,5 miljoen euro, tegenover 58,2 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Société Générale concludeerde dat de cijfers iets beter dan verwacht waren.BAM sloot 1,1 procent lager. Het grootste bouwbedrijf van Nederland heeft geen interesse om Nederlandse bouwbedrijven over te nemen, maar verwacht wel in andere Europese landen schaalgrootte te creëren. Dit zei topman Rob van Wingerden van het bouwbedrijf vrijdag in een interview met vakblad Cobouw. "Wij zijn niet op zoek naar meer omzet in Nederland. We zijn hier groot genoeg. We willen niets meer overnemen in Nederland. Op Europese schaal zal er nog wel wat gebeuren", zie Van Wingerden.Bij de kleinere fondsen waren het Avantium en Kiadis Pharma die de boeken openden. Technologisch chemiebedrijf Avantium zag het verlies oplopen, maar tevens de omzet toenemen. Analisten van zowel KBC Securities en ING spraken van beter dan verwachte resultaten. Het aandeel Avantium steeg 0,5 procent.Kiadis Pharma kwam met weinig verrassende halfjaarcijfers, waarbij de kaspositie daalde en de R&D kosten opliepen. KBC Securities berekende dat met de huidige kaspositie en de onlangs gesloten kredietfaciliteit, het biofarmaceutische bedrijf nog tot en met de eerste helft van 2018 voldoende geld in kas heeft. Het aandeel Kiadis Pharma sloot bijna 5 procent lager.Aandelen van Sif Holding, Advanced Metallurgical Group en Batenburg Techniek bewogen vrijdag op koersdoelaanpassingen.HSBC verlaagde na de halfjaarcijfers van Sif het koersdoel van 22,00 naar 17,00 euro met een ongewijzigd Houden advies. HSBC voorziet dat met name volgend jaar uitdagend wordt. Sif, op weekbasis ruim 17 procent lager, sloot vrijdag vlak.AMG steeg 4,4 procent na een koersdoelverhoging door ING van 32,00 naar 36,00 euro met een ongewijzigd koopadvies. Volgens ING is de risico-rendement verhouding van AMG "hoogst aantrekkelijk".NIBC verhoogde het koersdoel op Batenburg 30,00 naar 35,00 euro bij een ongewijzigd Accumuleren advies. Analist Van den Hooven van NIBC maakte uit de halfjaarresultaten op dat Batenburg duidelijk de vruchten plukt van de aantrekkende marktomstandigheden in Nederland. Het aandeel eindigde 2,9 procent hoger.Bij de lokale fondsen sloot Ajax 1,8 procent lager. Theo van Duivenbode stopt na ruim vijf jaar per direct als commissaris bij Ajax, meldde de beursgenoteerde voetbalclub vrijdag. Hij kon zich "onvoldoende vinden in de manier waarop de RvC en de directie de laatste periode zijn omgegaan met de voetbaltechnische en zakelijke belangen van Ajax", zo luidde verklaring. Ajax werd donderdag door het Noorse Rosenborg uitgeschakeld in de laatste voorronde van de Europa League.Groothandelsgebouwen kwam vrijdagmiddag met de halfjaarrapportage. De huuropbrengsten, bezettingsgraad en winst na belasting zijn op jaarbasis gestegen. Na het afbreken van overnamegesprekken in mei zijn er nu geen nieuwe partijen waarmee het bedrijf spreekt over de overdracht van zijn aandelen en certificaten. Het aandeel sloot vrijdag 3,9 procent lager.Brill kwam donderdag nabeurs met halfjaarcijfers. De omzet steeg maar het bedrijfsresultaat daalde. Analist Johan van den Hooven van NIBC sprak van cijfers die iets onder verwachting waren, maar tevens van een outlook die vertrouwen wekt. Tussenstanden Wall StreetBij het sluiten van de Europese aandelenhandel verloor de Nasdaq 0,2 procent, maar de Dow Jones en de breder samengestelde S&P 500 index stegen elk 0,2 procent.