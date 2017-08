CRH zet belang in Gamma in de etalage - media

Maandag 28 augustus 2017 08:06 Belang mogelijk 150 miljoen euro waard.(ABM FN-Dow Jones) CRH overweegt de verkoop van zijn belang in Intergamma, de uitbater van de doe-het-zelf-winkelformules Gamma en Karwei. Dit meldde The Sunday Times zondag.Het belang van CRH van 49,8 procent zou volgens bronnen bekend met de situatie circa 150 miljoen euro waard zijn. CRH verwierf het belang in Intergamma in 2003, toen het voor 646 miljoen euro Cementbouw Handel & Industrie overnam, een distributiebedrijf voor bouwproducten.Intergamma is de eigenaar van de Gamma en Karwei-ketens met ongeveer 380 winkels in Nederland en België. Het besluit om het belang in de verkoop te zetten zou grotendeels voortkomen uit de complexe eigendomsstructuur van Intergamma.Als een verrassing komt het nieuws niet. Begin deze maand schreef de Belgische krant De Tijd al dat de Ierse grootaandeelhouder CRH een verkoop zou overwegen.De Franse kant Le Figaro meldde toen ook dat Bricorama, die 41 Belgische en 34 Nederlandse Gamma's uitbaat, een verkoop zou overwegen omdat eigenaar Jean-Claude Bourrelier inmiddels 70 is en geen opvolger heeft.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 28, 2017 02:06 ET (06:06 GMT)