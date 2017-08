Weinig inspiratie op Wall Street

Maandag 28 augustus 2017 21:55 Amerikaanse beurzen lijken vrijwel vlak te gaan sluiten.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt af te stevenen op een vrijwel vlak slot. Circa een half uur voor de slotbel noteerde de Dow Jones index 0,1 procent lager op 21.790,36 punten, daalde de breder samengetelde S&P 500 index 0,1 procent naar 2.441,47 punten, maar wist de Nasdaq index 0,2 procent te winnen op 6.277,42 punten.Het cijferseizoen is Amerika is vrijwel voorbij en de macro-economische agenda was vandaag ook aan de magere kant. De groothandelsvoorraden namen in juli ten opzichte van juni met 0,4 procent toe. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,1973, nadat intraday de 1,20 werd getest.Verder steeg goud tot ruim boven de 1.300 dollar. Daarmee is goud dit jaar al meer dan 12 procent in waarde gestegen, wat in de markt hier en daar voor terughoudendheid zorgt. "Tenzij er echt spanningen komen [tussen de VS en Noord-Korea], is er voor goud weinig reden om verder te stijgen", meent Christopher Ecclestone van Hallgarten & Co.De oktober-future voor een vat ruwe olie sloot op de New York Mercantile Exchange 1,30 dollar lager, of 2,7 procent, op 46,57 dollar. "Op zich een op het eerste gezicht rare marktreactie", zei analist Hans van Cleef van ABN AMRO maandagavond tegen ABM Financial News, wijzend op de zware orkaan Harvey die de Golf van Mexico en Texas teistert.Normaal tijdens het orkaanseizoen lopen de prijzen juist op. De markt houdt dan rekening met een lagere productie in de Golf van Mexico. "Deze keer ligt de focus echter op de gesloten raffinaderijen", verklaarde Van Cleef. Dit betekent dat de benzineprijzen wel stijgen, maar de olieprijzen niet. Raffinaderijen schroeven hun vraag naar olie terug. "Dit, in combinatie met de erg hoge voorraden in de Verenigde Staten, maakt dat de speculatieve belegger niet van sterke prijsstijgingen uitgaat", meent de energiespecialist van ABN AMRO.Stijgers en dalersApple steeg 0,9 procent. Volgens Dow Jones Newswires zal Apple op een event op 12 september onder meer de nieuwe iPhone 8 lanceren. De nieuwe iPhone 8 zal volgens analisten te koop zijn vanaf 1.000 dollar. Daarmee zou de nieuwe iPhone circa 50 procent duurder zijn dan de goedkoopste versie van de huidige iPhone 7.Amazon.com rondde de overname van de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods Market af. Om de afronding van de transactie te markeren verlaagden de twee bedrijven een reeks prijzen van producten als avocado's, bananen en zalm. Het doel van de prijsverlagingen is om "biologisch voedsel voor iedereen meer betaalbaar te maken". Ook zal Whole Foods het loyaliteitsprogramma van Amazon gaan gebruiken. Amazon noteerde 0,1 procent hoger.Gilead Sciences zal voor 180 dollar per aandeel Kite Pharma overnemen, wat neerkomt op een totale prijs van 11,9 miljard dollar. Met de overname wordt Gilead onder andere eigenaar van een nieuwe veelbelovende gepersonaliseerde technologie waarbij het eigen immuunsysteem van de patiënt wordt geactiveerd om kanker te bestrijden. Gilead won 1,3 procent en Kite Pharma steeg 28,0 procent naar 178,08 dollar.Estée Lauder probeerde dit weekend een einde aan alle speculaties in de markt dat de cosmeticagigant in de etalage zou staan. In een brief aan werknemers stelden CEO Fabrizio Freda en voorzitter William Lauder dat mediaberichten dat het concern adviseurs heeft ingehuurd om een verkoop te onderzoeken na interesse van sectorgenoten, niet correct zijn. "Deze geruchten zijn niet waar. Het Estée Lauder bedrijf is niet te koop", meldden de bestuurders. "De familie Lauder en onze raad hechten veel waarde aan onze onafhankelijkheid. Ons bedrijf is sterk en we zitten in uitstekend momentum", luidde de verklaring aan het personeel. Het aandeel Estée Lauder handelde 0,7 procent lager.Uber lijkt de zoektocht naar een nieuwe CEO te kunnen stopzetten, mits Dara Khosrowshahi, de huidige CEO van Expedia, de uitnodiging op de nieuwe topman te worden niet afslaat. Zondag liet Jeff Immelt, de voorzitter van General Electric al via Twitter weten niet meer op de baan van CEO van Uber te azen. Naast Immelt zou ook Meg Whitman, CEO van Hewlett Packard Enterprise, in de race zijn geweest. Ons bedrijf is sterk en we zitten in uitstekend momentum", luidde de verklaring aan het personeel. Het aandeel Estée Lauder handelde 0,7 procent lager.Uber lijkt de zoektocht naar een nieuwe CEO te kunnen stopzetten, mits Dara Khosrowshahi, de huidige CEO van Expedia, de uitnodiging op de nieuwe topman te worden niet afslaat. Zondag liet Jeff Immelt, de voorzitter van General Electric al via Twitter weten niet meer op de baan van CEO van Uber te azen. Naast Immelt zou ook Meg Whitman, CEO van Hewlett Packard Enterprise, in de race zijn geweest. Aandeelhouders van Expedia zijn weinig enthousiast dat zij hun topman zien vertrekken, het aandeel leverde 4,5 procent in.