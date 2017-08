Carrefour geeft omzetwaarschuwing bij halfjaarcijfers

Woensdag 30 augustus 2017 19:22 Frans supermarktconcern ziet winstgevendheid onder druk staan.(ABM FN-Dow Jones) Carrefour voorziet voor heel 2017 een lagere omzetgroei dan aanvankelijk voorzien, vanwege moeilijke marktomstandigheden. Dit meldde het Franse supermarktconcern woensdag nabeurs in zijn halfjaarrapportage.Carrefour mikt voor heel 2017 nu op een omzetgroei van 2 tot 4 procent tegen constante wisselkoersen, waar eerder een groei van 3 tot 5 procent werd voorzien.Het concern waarschuwde daarbij dat de marktomstandigheden in het tweede halfjaar in "sommige landen" moeilijk blijven.Carrefour is als gevolg van plan minder te investeren. Het supermarktconcern verwacht dat de investeringen dit jaar zullen uitkomen tussen de 2,2 miljard tot 2,3 miljard euro, waar eerder werd gerekend op 2,4 miljard euro. De onderneming wil de vrije kasstroom dit jaar op hetzelfde niveau proberen te houden als in 2016.De netto-omzet van Carrefour nam in het eerste halfjaar van 2017 met 6,2 procent toe tot 38,5 miljard euro. Het terugkerende operationeel resultaat was tegen de huidige valutaverhoudingen met 621 miljoen euro 12,1 procent lager ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De bijbehorende operationele marge daalde van 1,9 naar 1,6 procent.Het aandeel Carrefour sloot woensdag 1,1 procent hoger op 19,50 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 30, 2017 13:22 ET (17:22 GMT)