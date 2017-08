Wall Street sluit in het groen

Woensdag 30 augustus 2017 22:20 Macro-economische publicaties beter dan voorzien.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten, waarmee hoofdgraadmeter S&P 500 de langste winstreeks realiseerde in drie maanden.De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,5 procent tot 2.457,59 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 21.892,43 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent hoger op 6.368,31 punten."Handelaren wegen de politieke ontwikkelingen in binnen- en buitenland af", zo stelde marktanalist David Madden van CMC Markets. "De kosten van de overstromingen in Texas en Louisiana en de politieke gevolgen daarvan houden beleggers bezig. De kosten om de boel op te ruimen zullen voor rekening van de overheid zijn en daarmee komt het schuldplafond wel heel dicht bij", aldus Madden.Verder merkte de marktvorser op dat de situatie tussen de Verengde Staten en Noord-Korea een impasse heeft bereikt en dat de politieke situatie voor nu gestabiliseerd lijkt. Evenwel houden beleggers de ontwikkelingen onverminderd in de gaten, aldus Madden.Woensdag verschenen voorbeurs reeds een aantal interessante macro-economische data uit de Verenigde Staten, namelijk nieuwe groeicijfers over het tweede kwartaal en het ADP-banenrapport.In het tweede kwartaal groeide de Amerikaanse economie met 3,0 procent, waar een groei van 2,8 procent was voorzien. Uit een eerste schatting over de periode april tot en met juni bleek nog een groei van 2,6 procent. Verder kwam de banengroei in de private sector in de Verenigde Staten in augustus uit op 237.000 stuks, waar werd gerekend op circa 185.000 en dat na een stevig opwaarts herziene groei van 201.000 in juli. Vrijdag verschijnen overheidscijfers over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in augustus.Volgens marktanalist Erlam van Oanda is het ADP-cijfer historisch gezien niet altijd een goede voorbode voor die officiële cijfers, maar vaak is het wel een graadmeter voor de markt om te bepalen of de verwachtingen te laag of te hoog liggen.Volgens Madden van CMC Markets overtroffen beide cijfers de verwachtingen en dat betekent "veel goeds" voor de Amerikaanse economie. "Hoewel beleggers zich weinig zorgen lijken te maken over een renteverhoging door de Federal Reserve in december, laat het wel degelijk zien dat de Amerikaanse economie zich in de juiste richting beweegt.De euro noteerde op 1,1888. Dinsdagavond bij het slot van Wall Street verhandelde het muntpaar op 1,1966. Dinsdag tijdens de Europese handel kwam de euro voor het eerst in tweeënhalf jaar weer boven de 1,20 dollar uit. Analisten van Bank of America Merrill Lynch stelden woensdag in een rapport hun verwachtingen voor de Europese munt ten opzichte van de greenback aardig bij en gaan niet langer uit van wisselkoersen van 1,08 en 1,15 dollar voor 2017 en 2018, maar van 1,15 en 1,19 dollar. Volgens de marktvorsers zijn er risico's voor de euro door bijvoorbeeld verrassingsacties van centrale banken.De oktober-future voor een vat ruwe olie sloot op de New York Mercantile Exchange 0,48 dollar ofwel een procent lager op 45,96 dollar. Door de gesloten raffinaderijen in Texas vanwege orkaan Harvey zullen de olievoorraden vermoedelijk toenemen, gezien raffinaderijen niet de capaciteit hebben om extra olie te raffineren. Dat drukt op de prijzen van ruwe olie, maar juist niet op de prijzen van bijvoorbeeld benzine. De prijzen van benzine blijven stijgen vanwege de angst op een tekort eraan.BedrijfsnieuwsDe aandelen van United Technologies en Rockwell Collins kwamen uiteindelijk nauwelijks in beweging door eerdere overnameberichten. Volgens bronnen bekend met de situatie zou United Technologies Rockwell Collins willen overnemen voor meer dan 20 miljard dollar, waardoor een van 's werelds grootste vliegtuigfabrikanten ontstaat, meldde The Wall Street Journal.Eli Lilly maakte bekend dat het voor eind januari 2018 een nieuwe goedkeuringsaanvraag doet voor reumamedicijn baricitinib, nadat de Amerikaanse toezichthouder eerder nog geen groen licht gaf. De concurrent van Galapagos zal onder meer nieuwe onderzoeksresultaten bijvoegen over de veiligheid en werkzaamheid van het middel, aldus het biofarmaceutische bedrijf dat verwacht dat het beoordelen van de hernieuwde aanvraag zo'n zes maanden in beslag zal nemen. Het aandeel Eli Lilly steeg circa 2,5 procent.Onder meer Brown-Forman, het moederbedrijf van whiskey-merk Jack Daniels, kwam vanmiddag met kwartaalcijfers. In het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar steeg de omzet met 9 procent en het operationeel resultaat met zelfs 14 procent op jaarbasis. De outlook voor de winst per aandeel in heel het boekjaar 2018 werd bovendien verhoogd. Het aandeel steeg met bijna vier procent.Uber heeft conform verwachting in Dara Khosrowshahi zijn nieuwe CEO gevonden. Dit maakte de online bemiddelaar in taxiritten woensdag bekend. Khosrowshahi, voorheen CEO van reissite Expedia, start per direct als de nieuwe topman. Het bedrijf uit San Francisco werd afgelopen maanden geplaagd door aanklachten van een cultuur van seksuele intimidatie en seksisme. Een paar bestuurders, onder wie CEO Travis Kalanick, en verschillende topmanagers zijn recent opgestapt. In de zoektocht naar een nieuwe CEO zou Uber onder meer oud topman Jeff Immelt van General Electric en Meg Whitman, CEO van Hewlett Packard Enterprise hebben gepolst.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 30, 2017 16:20 ET (20:20 GMT)