Kleine winst voor MDxHealth

MDxHealth heeft in de eerste helft van 2017 de omzet zien stijgen, mede dankzij een eenmalige post, en wist onder de streep een kleine winst van ongeveer een half miljoen dollar te realiseren. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf.CEO Jan Groen zei in een toelichting op de halfjaarcijfers dat de onderneming in Europa meer tractie krijgt met SelectMDx door nieuwe distributiecontracten in Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. De volumes stegen met 319 procent naar bijna 1.200 testen, zo merkte Groen bovendien op.De totale testvolumes stegen met 44 procent op jaarbasis, voegde operationeel directeur Christopher Thibodeau toe. Daarbij heeft de COO ervol vertrouwen in dat door een krappe verdubbeling van de commerciële slagkracht MDxHealth in Noord-Amerika onder leiding van Paul Marr goed gepositioneerd is.De omzet van MDxHealth steeg in het eerste halfjaar met maar liefst 87 procent op jaarbasis van 12,9 miljoen naar 24,3 miljoen dollar. Hierin zat evenwel een eenmalige post van 12,1 miljoen dollar vanwege de overname van patenten voor een endeldarmkankertest door Exact Sciences.De productomzet steeg met 10 procent van 10,9 miljoen naar 12,0 miljoen dollar en de EBITDA verbeterde met 8,1 miljoen dollar naar 1,4 miljoen dollar.De operationele kosten stegen in het afgelopen halfjaar ook, van 16,0 miljoen naar 18,7 miljoen dollar.MDxHealth leed in de eerste zes maanden van 2016 nog een operationeel verlies van 7,5 miljoen dollar, maar wist in de eerste helft van 2017 een winst te boeken van bijna 0,6 miljoen dollar. Nettoverdiende MDxHealth 0,5 miljoen dollar.Eind juni was de kas van MDxHealth met 30,5 miljoen dollar gevuld. Dit was vrijwel gelijk aan de 30,8 miljoen dollar aan het einde van 2016.OutlookMDxHealth blijft voor heel 2017 op een omzetgroei mikken van 55 tot 75 procent, exclusief royalties en mijlpaalbetalingen.Daarbij denkt MDxHealth dat de testvolumes in de loop van de tweede jaarhelft zullen stijgen dankzij het sterkere verkoopapparaat in Amerika en de getekende overeenkomsten met het Amerikaanse GSA en Kaiser Southern California Permanente Medical Group voor ConfirmMDx.Ook denkt MDxHealth dat recente onderzoeksresultaten in Europa, die aantonen dat met SelectMDx "significante" kostenbesparingen kunnen worden behaald, voor volumegroei zullen zorgen. Nieuwe opdrachten lonken, voegde MDxHealth daar aan toe.MDxHealth heeft met ConfirmMDx een test ontwikkelddie zich richt op mannen waarbij een biopsie-uitslag geen prostaatkanker liet zien, maar die de ziekte mogelijk toch hebben.Naast ConfirmMDx heeft het bedrijf SelectMDx, een test die helpt bij het identificeren van mannen die mogelijk een groter risico lopen op prostaatkanker en dus baat zouden hebben bij biopsieonderzoek.Tot slot lanceerde het biotechbedrijf uit Herstal begin juli deblaaskankertest AssureMDx. "Met AssureMDx slagen we opnieuw in onze missie om de 'beste in zijn soort' moleculaire testen aan te bieden met de meeste gunstige uitkomst voor patiënten, terwijl de zorgkosten omlaag gaan", zei CEO Groen bij de lancering.KBC Securities merkte na lancering vanAssureMDx op dat de nieuwe test dit jaar vermoedelijk al een kleine omzetbijdrage zal leveren.Het aandeel MDxHealth steeg woensdag 0,7 procent naar 4,75 euro.