Wall Street richting hogere opening

Donderdag 31 augustus 2017 13:20 S&P wel op koers voor eerste verlies op maandbasis sinds maart.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat op de laatste dag van augustus vermoedelijk in het groen openen en geeft daarmee een vervolg aan het hogere slot van woensdag. Donderdag rond het middaguur noteerden de futures op de S&P 500 index, de Dow Jones index en de Nasdaq circa 0,2 procent in de plus.De S&P 500 ligt wel op koers voor het eerste verlies op maandbasis sinds maart van dit jaar.Voor de openingsbel is het vooral wachten op een aantal belangrijke macro-economische cijfers die van belang zijn voor beleidsmakers van de Federal Reserve, volgens marktanalist Craig Erlam van Oanda. Met name de persoonlijke inkomens en bestedingen in juli, en dan vooral de bijbehorende PCE inflatie indicator, krijgt vandaag de aandacht."Natuurlijk, het banenrapport van vrijdag wordt in het algemeen gezien als de belangrijkste economische publicatie van de week, omdat die inzicht geeft in de werkgelegenheid, de lonen en dus ook eventuele toekomstige inflatiedruk, maar de data van vanmiddag zijn even belangrijk of misschien nog wel van meer belang omdat we dan de meest recente inflatiecijfers zien, die bovendien de voorkeur genieten van de Fed", lichtte Erlam toe.Vanmiddag kunnen beleggers verder nog aan de slag met de wekelijkse uitkeringsaanvragen, net als de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago in augustus en de aanstaande woningverkopen in Amerika in juli.De euro noteerde donderdag aan het begin van de middag rond de grens van 1,19 dollar, tegen circa 1,1886 dollar vanochtend vroeg. De greenback lijkt daarmee maar moeilijk verder te kunnen herstellen nadat het muntpaar eerder deze week de 1,20 achter zich liet, wat volgens marktanalist Konstantinos Anthis van ADS Securities te maken heeft met de geopolitieke problemen tussen Amerika en Noord-Korea, maar ook de verwachte schade door orkaan Harvey.De olieprijs wist donderdag licht te herstellen met een stijging van circa een half procent. Ondanks een daling van de Amerikaanse olievoorraden stond de olieprijs gisteren onder druk, omdat wordt verwacht dat de voorraden volgende week juist zullen toenemen omdat er momenteel minder olie kan worden verwerkt door de impact van storm Harvey in Texas en Louisiana. Deze vaten komen dus in de opslag terug.BedrijfsnieuwsHet kwartaalcijferseizoen in Amerika is inmiddels grotendeels achter de rug. Vanmiddag komt onder andere Campbell Soup nog met resultaten.Mogelijk kunnen aandelen Walt Disney in beweging komen vanwege berichten in The Wall Street Journal dat het entertainmentbedrijf banen gaat schrappen bij zijn televisietak met onder meer zender ABC. De kostenbesparingen zouden volgens bronnen circa 10 procent van de jaarlijkse kosten van het concern omvatten.Apple steeg woensdag tot een nieuw record, voorafgaand aan de verwachte lancering van een aantal nieuwe producten, waaronder een nieuwe iPhone, over een paar weken. Miljardair Warren Buffett van investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway zei woensdag in een interview ter gelegenheid van zijn 87e verjaardag dat hij nog altijd waarde ziet in het aandeel van de techreus, dat donderdagmiddag fractioneel steeg in de Amerikaanse handel voorbeurs.SlotstandenWoensdag sloot de S&P 500 index 0,5 procent in het groen op 2.457,59 punten. De Dow Jones index won 0,1 procent op 21.892,43 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent hoger op 6.368,31 punten.Door: ABM Financial News.