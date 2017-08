Amsterdamse beurs sluit weer hoger

Donderdag 31 augustus 2017 17:59 Beleggers kijken weer naar fundamentele zaken volgens Indexus.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag opnieuw hoger gesloten. De AEX won 0,6 procent op 516,04 punten, terwijl de AMX 1,2 procent bijschreef en de AScX met 0,7 procent steeg.Beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus sprak van een handelsdag zonder grote bewegingen, waarbij de volumes laag bleven. Verder merkte Schutte op dat de Amerikaanse beurzen gedurende de middag wat terugvielen, zonder dat hiervoor een specifieke reden was te noemen. Als gevolg gaven de Europese beurzen ook wat terrein prijs, aldus de beleggingsadviseur.Volgens Schutte kijken beleggers langzaam weer naar fundamentele zaken, nadat eerder nog geopolitieke ontwikkelingen en bewegingen op de valutamarkt alle aandacht opeisten. Schutte merkte op dat het muntpaar euro/dollar in de afgelopen 24 uur wat herstelde, al is het "te vroeg" om te stellen dat de top daarmee is bereikt. Recent handelde de euro/dollar boven de 1,20.Vanochtend verscheen een keur aan inflatie- en werkloosheidscijfers uit de eurozone. Met name de ontwikkeling van de consumentenprijzen in de eurozone was voor de markt en de koers van de euro iets om goed op te letten. Uit voorlopige cijfers bleek dat de inflatie in augustus is aangetrokken tot 1,5 procent, van 1,3 procent in juli. De cijfers zijn van belang voor het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. In Frankrijk stegen de consumentenprijzen deze maand ook harder dan in juli, wat ook gold voor Italië.Werkloosheidscijfers in de regio toonden in het algemeen een stabiele trend. In de eurozone als geheel bleef de werkloosheid staan op 9,1 procent in juli, en daarmee het laagste niveau sinds februari 2009. In Duitsland bleef de voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheid ook gelijk op 1,7 procent, maar dan in de maand augustus.Ook in Amerika was er aandacht voor de inflatie. De PCE kernprijsindex, die de Federal Reserve als graadmeter voor de ontwikkeling van de inflatie gebruikt bij het bepalen van het monetaire beleid, kwam voor juli uit op 1,4 procent op jaarbasis, terwijl dit in de voorgaande maanden nog 1,5 procent was."Dit zal de Fed niet helpen om de markten te overtuigen van een volgende renteverhoging", aldus James Smith van ING, die er op wees dat de kernprijzen inmiddels in het laagste tempo sinds eind 2015 groeien.Op vrijdag krijgen beleggers het officiële banenrapport uit Amerika te verwerken. Het ADP-rapport van woensdag liet al een toename van het aantal banen zien in augustus en was er bovendien een opwaartse bijstelling van de banengroei in juli.De euro/dollar noteerde donderdag aan het einde van de handelsdag weer onder de 1,19 dollar. Naast de verschillende macrocijfers speelde voor de daling van het muntpaar ook mee dat beleidsmakers van de Europese Centrale Bank bezorgd zijn over de sterke stijging van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waardoor de kans toeneemt dat het kwantitatieve verruimingsprogramma langzaam wordt uitgefaseerd. Dit meldden bronnen donderdag aan persbureau Reuters.De olieprijs wist na de dip van woensdag licht te herstellen met een stijging van ruim twee procent.Stijgers en dalersIn de AEX overheerste donderdag het groen, met Wolters Kluwer als koploper met een plus van 1,6 procent. Gemalto won 1,3 procent. De digitale beveiliger opent vrijdag de boeken over de afgelopen verslagperiode. Na de recente winstwaarschuwing van het bedrijf worden in principe geen verrassingen verwacht.Vopak verloor juist 0,6 procent, volgens Schutte van Indexus door een adviesverlaging van zakenbank Kempen. Ahold Delhaize kon met een min van 1,2 procent eveneens niet in het groen komen. Sectorgenoot Carrefour kwam woensdagavond met een omzetwaarschuwing als gevolg van moeilijke marktomstandigheden waarna donderdag een reeks aan adviesverlagingen volgde voor de Franse supermarktketen. De supermarktketen mikt voor heel 2017 nu op een omzetgroei van 2 tot 4 procent tegen constante wisselkoersen, waar eerder een groei van 3 tot 5 procent werd voorzien. Carrefour zag de koers met ruim dertien procent dalen.In de Midkap hadden de winnaars ook de overhand, met het volatiele OCI dat 4,0 procent steeg en Arcadis dat volgde met een koerssprong van 3,1 procent. Philips Lighting leverde 0,6 procent in, terwijl de rest van de dalers het verlies beperkten tot minder dan een half procent.Bij de kleinere fondsen was meer actie, met een aantal fondsen dat met halfjaarcijfers kwam. Probiodrug zag de kaspositie in het eerste halfjaar van 2017 de kaspositie afnemen, terwijl de kosten licht toenamen en het nettoverlies juist daalde. Omzet behaalde de Duitse biofarmaceut met een notering in Amsterdam nog niet en een kwantitatieve outlook voor het jaar werd niet gegeven. Wel ligt de ontwikkeling van een potentiële behandeling tegen Alzheimer op koers. Het aandeel daalde 0,8 procent.VolkerWessels presteerde in een traditioneel zwak eerste halfjaar sterk met goede marges, zeker als deze worden afgezet tegen sectorgenoten BAM Groep en Heijmans. Dit concludeerde analist Edwin de Jong van NIBC in reactie op de cijfers waarmee het bouwbedrijf donderdag kwam. In de eerste zes maanden van 2017 stegen de winst en omzet ten opzichte van een jaar geleden en verder heeft VolkerWessels er vertrouwen in dat dit jaar de EBITDA en het nettoresultaat uit voortgezette activiteiten boven de resultaten in 2016 zullen uitkomen. Het aandeel steeg 0,7 procent.Telegraaf Media Groep sloot 3,5 procent hoger, nadat aandeelhouders van het bedrijf donderdag instemde met de verkoop van de aandelen van Keesing Media Group aan investeringsmaatschappij Ergon Capital Partners.HAL Trust kreeg bij KBC Securities een koersdoelverlaging van 178,00 naar 160,00 euro bij een ongewijzigd Houden advies. Analist Cédric Duinslaeger stelde dat het aandeel de afgelopen twee jaar tegen een gemiddelde premie van 4,46 procent verhandelde ten opzichte van de nettovermogenswaarde, wat niet langer past bij de portefeuille van het investeringsbedrijf. Het investeringsbedrijf kwam woensdag nabeurs met halfjaarcijfers en in de eerste zes maanden van 2017 bleek de winst gedaald, maar de nettovermogenswaarde gestegen. Een outlook voor de rest van het jaar werd niet gegeven. Esperite maakte de plaatsing bekend van een zevende tranche met een waarde van 250.000 euro die onderdeel is van een grotere investering van European Select Growth Opportunities Fund die op kan lopen tot maximaal 13 miljoen euro. Het aandeel daalde 0,2 procent.Tussenstand Wall StreetRond het sluiten van de Amsterdamse beurs koerste Wall Street in het groen.