Vivendi boekt hogere resultaten

Vrijdag 1 september 2017 12:13 Franse mediabedrijf herhaalt outlook.(ABM FN-Dow Jones) Vivendi heeft in het tweede kwartaal van 2017 hogere resultaten geboekt. Dit bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van het Franse mediabedrijf.Vivendi boekte in het tweede kwartaal van 2017 een aangepast bedrijfsresultaat (EBITA) van 203 miljoen euro, tegen 174 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 75 miljoen euro, tegen 49 miljoen euro vorig jaar.De omzet steeg van 2,6 miljard euro in het tweede kwartaal vorig jaar naar 2,8 miljard euro het afgelopen kwartaal. De stijging was onder meer het resultaat van hogere opbrengsten bij Universal Music en van een beginnend herstel bij Canal+.OutlookVivendi herbevestigde de eerder afgegeven outlook, waarbij het mediabedrijf een stijging van de omzet in het hele boekjaar verwacht van meer dan 5 procent, exclusief het in juli van dit jaar overgenomen belang van 59,2 procent in Havas. Het concern voorziet een stijging van de EBITA met circa 25 procent, terwijl voor Canal+ een EBITA-doelstelling is gesteld van circa 350 miljoen euro, tegenover 240 miljoen euro in 2016.Het aandeel Vivendi noteerde vrijdag op een hogere beurs 4,2 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 01, 2017 06:13 ET (10:13 GMT)