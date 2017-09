Dupont en Dow Chemical ronden fusie af

Vrijdag 1 september 2017 13:28 Handel in nieuwe aandeel DowDupont vandaag van start.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse chemiebedrijven DuPont en Dow Chemical hebben hun fusie succesvol afgerond en het nieuwe aandeel DowDupont wordt vanaf vandaag op de New York Stock Exchange verhandeld. Dit maakten de twee bedrijven vrijdag voorbeurs bekend.De aandeelhouders van Dow Chemical kregen een omwisselratio van 1 aandeel Dow voor 1 aandeel DowDupont en de aandeelhouders van DuPont kregen voor 1 aandeel Dupont 1,282 aandelen DowDupont.Het gefuseerde bedrijf heeft drie divisies, te weten Agriculture, Materials Science en Specialty Products. De raad van bestuur van het gefuseerde bedrijf bestaat uit 16 leden, waarin beide voormalige bedrijven elk 8 zetels bezetten. Namens Dow Chemical heeft CEO Paul Polman van Unilever zitting in de bestuursraad.DowDupont verwacht door de fusie 3 miljard dollar aan kostensynergieën en aanvullend 1 miljard dollar aan groeisynergie te kunnen realiseren. Het streven is om de kostensynergieën binnen 24 maanden te hebben bereikt.De drie divisies moeten binnen 18 maanden binnen de groep als zelfstandige entiteiten functioneren.Door: ABM Financial News.