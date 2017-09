156.000 nieuwe banen in Amerika

Vrijdag 1 september 2017 14:52 Lonen in augustus verder omhoog.(ABM FN-Dow Jones) De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus minder hard gestegen dan verwacht, terwijl ook de groei in de voorgaande maanden neerwaarts werd bijgesteld. Dit bleek vrijdag uit het banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.Er kwamen afgelopen maand 156.000 banen bij, terwijl de markt uitging van een banengroei van circa 179.000.De groei van 209.000 banen in juli werd bijgesteld naar 189.000. Voor juni ging het cijfer van 231.000 naar 210.000. Daarmee werd de groei in de maanden juni en juli met in totaal 41.000 banen neerwaarts bijgesteld.De werkloosheid kwam in augustus uit op 4,4 procent. In juli was dit 4,3 procent. De verwachting was dat de werkloosheid onveranderd zou blijven.In augustus lag de arbeidsparticipatie wederom op 62,9 procent, terwijl het gemiddelde uurloon met 0,03 dollar toenam tot 26,39 dollar. Op jaarbasis steeg de loongroei met 2,5 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 01, 2017 08:52 ET (12:52 GMT)