Amerikaans consumentenvertrouwen neemt toe

Vrijdag 1 september 2017 16:22 Index naar 96,8.(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in augustus gestegen. Dit bleek vrijdag uit definitieve cijfers van Thomson Reuters en de Universiteit van Michigan.De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 93,4 eind juli naar 96,8 in augustus. Dat was wel wat lager dan het indexniveau van 97,6 in een voorlopige raming halverwege augustus.De deelindicator voor de economische verwachtingen voor het komend halfjaar steeg op maandbasis van 80,5 naar 87,7. De deelindicator voor de huidige toestand van de economie kwam uit op 110,9, ten opzichte van 113,4 in juli.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 01, 2017 10:22 ET (14:22 GMT)