ECB beslist mogelijk pas eind van het jaar over toekomst QE - media

Vrijdag 1 september 2017 16:30 Centrale bank wil niets overhaasten volgens bronnen.(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale bank wacht mogelijk tot het eind van het jaar met een beslissing over de toekomst van zijn QE-programma. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van bronnen.Het maandelijkse opkoopprogramma voor obligaties van 60 miljard euro loopt eind december af, maar een beslissing over de toekomst ervan komt mogelijk pas een paar weken daarvoor.De centrale bank zou niets willen overhaasten maar dit betekent ook dat details van de plannen mogelijk niet worden afgetikt tijdens de beleidsvergadering eind oktober, maar pas bij de bijeenkomst halverwege december."Het is logisch dat ze een definitief besluit uitstellen tot december", volgens econoom David Owen van Jefferies, terwijl analisten van DZ bank vermoeden dat de ECB geen grote besluiten over het monetaire beleid wil nemen voorafgaand aan de Duitse verkiezingen op 24 september. Zij gaan er dan ook van uit dat de ECB wel al gaat praten over de toekomst van het QE-programma bij de vergadering van volgende week, maar dat er dan geen beslissing volgt.Ook marktstrategen van Bank of America Merrill Lynch verwachten dat de ECB geen enkele haast heeft met het normaliseren van de stimuleringsmaatregelen en dat de centrale bank zich ook niet vast wil leggen zonder dat men een beeld heeft van wat de Amerikaanse Federal Reserve wil gaan doen. Vooruitkijkend naar volgende week verwacht de Amerikaanse grootbank dat de ECB zal hinten dat het technisch comité gaat kijken hoe het stimuleringsbeleid afgebouwd kan worden.Donderdag meldde persbureau Reuters al op basis van bronnen dat de ECB bezorgd is over de flinke stijging van de euro, tot 1,20 dollar eerder deze week, en daarom de geldkraan niet te snel wil dichtdraaien.ECB-functionaris Ewald Nowotny zwakte die bezorgdheid vrijdag wat af, door te stellen dat de stijging van de euro niet moet worden overdreven. Maar de voorzitter van de Oostenrijkse centrale bank benadrukte tevens dat er niet abrupt op de remmen kan worden getrapt."Het is verstandig om te bekijken hoe we de voet van het gaspedaal kunnen halen en voorzichtig kunnen beginnen met het normaliseren van het beleid", aldus Nowotny.De euro, die eerder op de middag weer richting de 1,20 dollar ging na een zwak Amerikaans banenrapport, is na het Bloomberg bericht gedaald tot onder de 1,19, op 1,1872 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 01, 2017 10:30 ET (14:30 GMT)