Damrak hoger gesloten

Vrijdag 1 september 2017 18:12 Markt houdt winsten vast na tegenvallend Amerikaans banenrapport.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,4 procent tot 518,18 punten, terwijl de AMX een winst van 1,1 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,5 procent.De handelsdag stond vrijdag volledig in het teken van het Amerikaanse banenrapport. Uit de data van het Amerikaans ministerie van Arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in augustus is gestegen met 156.000, terwijl de markt uitgang van een banengroei van circa 179.000. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,4 procent, versus 4,3 procent een maand eerder. In augustus lag de arbeidsparticipatie wederom op 62,9 procent, terwijl het gemiddelde uurloon met 0,03 dollar toenam tot 26,39 dollar. Op jaarbasis steeg de lonen met 2,5 procent."Heel slecht. Er is feitelijk geen lichtpuntje in te ontdekken", vatte marktanalist Philip Marey van Rabobank het rapport samen. De groei bleef achter op de 179.000 banen die waren voorzien. "Ook als rekening wordt gehouden met weereffecten dan kom je daar nog niet aan", concludeerde de analist. Verder werd de groei in juli en juni met in totaal 41.000 banen neerwaarts bijgesteld en steeg het werkloosheidspercentage naar 4,4 procent. "Ook de loongroei viel tegen", voegde Marey toe. Direct na het rapport daalde de verwachting van economen dat de Federal Reserve in december dit jaar de rente nog eens verhoogt "met enkele procentpunten" naar iets meer dan 30 procent, aldus Marey.Naast de Amerikaanse banencijfers werd in Europa bekend dat de bedrijvigheid in de industriële sector van de eurozone in augustus harder is gestegen dan een maand eerder. De inkoopmanagersindex steeg van 56,6 in juli naar 57,4 in augustus.De Franse industrie liet in lijn met de eurozone-data in augustus tevens aantrekkende activiteit zien, evenals de Duitse en Britse industrie, de Italiaanse industriële sector en de Nederlandse industrie. In Spanje daalde daarentegen het groeitempo.Uit de Verenigde Staten kwam tevens het nieuws dat het vertrouwen van van Amerikaanse consumenten in augustus is gestegen. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 93,4 eind juli naar 96,8.Uit cijfers van Markit bleek dat de groei van de Amerikaanse industrie in augustus is vertraagd. De inkoopmanagersindex van de industrie daalde van 53,3 in juli naar 52,8 in augustus. Het ISM schetste echter een ander beeld. De ISM-inkoopmanagersindex steeg van 56,3 in juli naar 58,8 in augustus.De bouwuitgaven in de Verenigde Staten zijn in juli gedaald met 0,6 procent.Olie noteerde vrijdag vrijwel vlak. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde vrijwel onveranderd rond 47,21 dollar, terwijl een november-future Brent 0,1 procent lager bewoog op 52,79 dollar.De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,1871. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1887 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1909 op de borden.Na het Amerikaanse banenrapport steeg de Europese munt weer even tot 1,20 dollar maar berichten dat de Europese Centrale Bank mogelijk tot december wacht met een beslissing over het QE-programma, zorgden ervoor dat de euro weer daalde tot onder de 1,19 dollar.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 18 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ArcelorMittal met een winst van 2,5 procent, vanwege hogere staalprijzen. Daarnaast werd bekend dat het concern de komende drie jaar tram-assen zal blijven leveren aan Skoda Transportation.DSM steeg 2,4 procent, nadat HSBC startte met het volgen van het aandeel met een koopadvies en koersdoel van 71,00 euro. Daarmee was het concern de op één na sterkste stijger.Gemalto verloor 5,5 procent, nadat de halfjaarcijfers van de Franse digitale beveiliger conform verwachting geen grote verrassingen opleverde. Daarmee was het concern de sterkste daler onder de hoofdfondsen. Gemalto gaf vrij recent nog een derde winstwaarschuwing af. Het bedrijf zag de omzet dalen van 1.495 miljoen euro in de eerste zes maanden van vorig jaar naar 1.393 miljoen euro afgelopen halfjaar. De winst van 93 miljoen euro was exact conform de winstwaarschuwing die Gemalto in juli uitstuurde. Volgens Morgan Stanley leiden vooral de significant lagere prestaties van de mobiele tak tot zorgen over de winstgevendheid op lange termijn. In een interview met ABM Financial News liet CEO Philippe Vallée weten de presentatie van het strategische plan uit te stellen tot de eerste helft van 2018. "Zo weet Gemalto toch nog een teleurstelling te creëren", concludeerde analist Van Zeijl van Actiam.Wolters Kluwer won 0,6 procent, nadat het nieuws dat het concern Adsolut overneemt. De financiële details van de transactie werden niet vermeld.In de Midkap was OCI met een winst van 7,1 procent de sterkste stijger, gevolgd door Intertrust en Air France-KLM met winsten van achtereenvolgens 2,4 procent en 2,3 procent.Flow Traders daalde 3,7 procent en was de sterkste daler van de Midkap-fondsen. Volgens beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus verlaagde Morgan Stanley het advies voor Flow Traders naar Gelijkgewogen met een koersdoel van 22,60 euro.ASR steeg 1,8 procent, nadat ABN Amro het koersdoel verhoogde van 33,50 naar 38,50 euro met handhaving van de koopaanbeveling.Van de kleinere fondsen was Takeaway.com de sterkste stijger 4,1 procent.Beter Bed steeg met 1,6 procent na een koopadvies van ABN AMRO. Volgens de bank is het beddenbedrijf aantrekkelijk gewaardeerd. Daarmee was de beddenverkoper de op één na sterkste stijger van de kleinere fondsen.Kiadis Pharma was met een verlies van 0,9 procent de sterkste daler van de AScX-fondsen.VolkerWessels gaat via zijn dochteronderneming Van de Ven Bouw en Ontwikkeling voor Landal GreenParks in Noord-Brabant een vakantiepark bouwen. De financiële details van de opdracht werden niet vermeld. De bouw start in het tweede kwartaal van 2018, waarna de oplevering plaatsheeft in het tweede kwartaal van 2019. Het aandeel won 0,3 procent.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 2.476,19 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde vlak.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 01, 2017 12:12 ET (16:12 GMT)