Olieprijs nipt omhoog

Vrijdag 1 september 2017 21:03 Op weekbasis wel verlies van ruim een procent.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs stond vrijdag onder druk maar wist uiteindelijk toch nipt hoger te sluiten. De oktober-future op een vat West Texas Intermediate steeg op een settlementprijs van 47,29 dollar, 0,06 cent of 0,1 procent. Op weekbasis was sprake van een verlies van ruim een procent en het was daarmee de vijfde week op rij dat de olieprijs daalde.De oliemarkt was deze week vooral in de ban van orkaan Harvey die een deel van de olieproductie in de Amerikaanse staat Texas lam legde vanwege de overstromingen die de storm met zich meebracht. Waar dergelijke productie-onderbrekingen normaliter positief zijn voor de olieprijs, was dat nu niet het geval omdat wordt verwacht dat de olie die deze week niet kan worden verwerkt, de komende weken alsnog in de voorraden terecht komen."Het effect van Harvey op de raffinagesector in Amerika is aanzienlijk", volgens analisten van Jefferies, die onder meer wezen op de schade aan pijpleidingen. Ook voor de Amerikaanse economie is de impact merkbaar, stelden analisten van UBS. "We verwachten dat de orkaan de groei met 0,25 procentpunt zal beïnvloeden waarbij de werkgelegenheid in Texas op korte termijn zal dalen." Berekeningen van AccuWeather schatten de schade door Harvey in op 190 miljard dollar waarmee het de duurste storm ooit zou zijn in de Verenigde Staten.Uit het wekelijkse rapport van oliedienstverlener Baker Hughes bleek vrijdag dat het aantal actieve boortorens in Amerika vorige week gelijk is gebleven op 759. Op jaarbasis zijn dat er evenwel 352 meer dan in dezelfde periode in 2016. De cijfers voor afgelopen week zijn wel vertekend, zei Baker Hughes, omdat vanwege storm Harvey niet alle data konden worden geverifieerd.Door de ontwikkelingen rondom de orkaan zijn de zorgen over de torenhoge mondiale olievoorraden voorlopig naar de achtergrond verdwenen. Toch schreven economen van de Zwitserse vermogensbeheerder Julius Baer vrijdag dat productieonderbrekingen in Libië waarschijnlijk weinig zoden aan de dijk zetten om de voorraad te laten slinken. In het algemeen zijn de marktvorsers dan ook sceptisch over het effect van de productiedeal. "Een afnemende productie in het Midden-Oosten kan de toenemende schalie productie en de stagnerende olieconsumptie in het Westen niet compenseren", aldus Julius Baer.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 01, 2017 15:03 ET (19:03 GMT)