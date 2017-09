ECB kocht vrijwel evenveel obligaties op

Maandag 4 september 2017 16:19 Voor 9 miljard euro aan obligaties opgekocht.(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft afgelopen week ongeveer evenwel staatsobligaties opgekocht als een week eerder. Dit bleek uit nieuwe cijfers die de centrale bank maandag publiceerde.Door de aankopen in de week eindigend op 1 september steeg de teller op weekbasis van circa 1.698,1 miljard euro naar 1.707,1 miljard euro, een toename van ongeveer 9 miljard euro, grosso modo gelijk aan de opkopen een week eerder.De waarde van de gekochte covered bonds steeg afgelopen week van zo'n 227,7 miljard naar 228,0 miljard euro en voor asset-backed securities kwam de teller uit op 24,5 miljard euro, ongeveer gelijk aan een week eerder.Afgelopen week kocht de ECB verder voor ongeveer 1,2 miljard euro aan bedrijfsobligaties op, waarmee de totale aankopen nu 107,3 miljard euro bedragen.Sinds april dit jaar koopt de centrale bank gemiddeld voor 60 miljard euro aan obligaties en andere leningen op per maand. Dit loopt in principe tot eind december 2017.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 04, 2017 10:19 ET (14:19 GMT)