Amerikaanse fabrieksorders nemen af

Dinsdag 5 september 2017 16:21 Krimp van ruim 3 procent in juli.(ABM FN-Dow Jones) Orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken zijn in juli gedaald. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Amerikaanse overheid.De fabrieksorders liepen in juli met 3,3 procent af. Vooraf geraadpleegde economen rekenden ook op een daling van 3,2 procent.Het cijfer voor juni werd bijgesteld van een oorspronkelijke stijging van 3,0 procent naar 3,2 procent.De orders exclusief volatiele zaken als transport stegen met 0,5 procent in juli, maar zonder defensie was dit een daling van 3,7 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 05, 2017 10:21 ET (14:21 GMT)