Olieprijs laat herstel zien

Dinsdag 5 september 2017 21:11 Amerikaanse benzine drie procent goedkoper.(ABM FN-Dow Jones) Olie werd dinsdag flink duurder, terwijl benzine juist goedkoper werd.De oktober-future voor een vat ruwe olie sloot op de New York Mercantile Exchange 1,37 dollar, ofwel 2,9 procent, hoger op 48,66 dollar.Benzine werd 3,2 procent goedkoper.Raffinaderijen in de door orkaan Harvey getroffen gebieden worden voorzichtig weer in productie genomen, met als gevolg dat de prijzen weer naar de niveau's van voor het losbreken van de storm bewegen.Harvey zorgde niet voor stijgende olieprijzen. "Op zich een op het eerste gezicht rare marktreactie", zei analist Hans van Cleef van ABN AMRO vorige week voor de camera van ABM Financial News.Normaal tijdens het orkaanseizoen lopen de prijzen juist op. De markt houdt dan rekening met een lagere productie in de Golf van Mexico."Deze keer ligt de focus echter op de gesloten raffinaderijen", stelde Van Cleef. Dit betekent dat de benzineprijzen wel stegen, maar de olieprijzen juist niet. Raffinaderijen moeten hun productie deels neerleggen en schroefden hun vraag naar olie terug.Nu Harvey achter de rug is, komen de oude prijsniveau's weer in zicht.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 05, 2017 15:11 ET (19:11 GMT)