Starbucks benoemt nieuwe operationeel directeur

Woensdag 6 september 2017 15:53 Rosalind Brewer gaat koffieketen managen.(ABM FN-Dow Jones) Starbucks heeft zijn bestuurder Rosalind Brewer benoemd tot voorzitter van de groep en chief operating officer met ingang van 2 oktober. Dit maakte de koffieketen woensdag bekend.Brewer is de voormalige bestuursvoorzitter en CEO van Sam's Club, een soort van groothandel die zijn leden kwantumkortingen biedt, en is momenteel al bestuurslid bij Starbucks.Ze treedt toe toe het management team en wordt verantwoordelijk voor de operationele activiteiten in de Verenigde Staten, Canada en Latijns-Amerika, en voor de productievernieuwing, ontwikkeling van winkels en de aanvoerketen wereldwijd.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 06, 2017 09:53 ET (13:53 GMT)