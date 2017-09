Damrak start licht hoger op dag van rentebesluit ECB

Donderdag 7 september 2017 08:20 Woorden Mario Draghi op weegschaal gelegd.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting licht hoger openen, in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en de toelichting daarop van voorzitter Mario Draghi. Op Wall Street boekten de hoofdbeurzen woensdagavond bescheiden winsten, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend vlak noteerden.Futures op de AEX index wezen ruim een half uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent. Woensdag steeg de index ook al met 0,2 procent naar 516,47 punten.De Europese Centrale Bank zal vandaag geen wijzigingen aankondigen in het monetaire beleid, maar mogelijk wel hinten op toekomstige verkrapping. Dit verwachten door ABM Financial News geraadpleegde economen."De ECB wacht waarschijnlijk tot oktober. Recente toespraken van voorzitter Mario Draghi en andere bestuursleden gaven geen enkele aanwijzing van een op handen zijnde verschuiving [in het beleid]", stelden economen van Morgan Stanley in een vooruitblik. De Amerikaanse zakenbank vermoedt wel dat de centrale bank de communicatie rond het kwantitatieve verruimingsprogramma zal aanpassen."We denken dat de ECB zal hinten op het afbouwen of 'taperen' van QE door een aanpassing van de zogenoemde forward guidance waarbij de verwijzing naar een eventuele verhoging van de maandelijkse obligatie-opkopen wordt geschrapt, maar de optie om het programma te verlengen wordt gehandhaafd", aldus Morgan Stanley.De flinke waardestijging van de euro, recent tot een niveau van rond 1,20 dollar, baart de ECB zorgen, meldden diverse bronnen rond de centrale bank afgelopen week. Daardoor wordt een besluit over de toekomst van QE mogelijk pas in oktober of zelfs december genomen. Marktstrategen van Bank of America Merrill Lynch verwachten dan ook dat de ECB geen enkele haast heeft met het normaliseren van de stimuleringsmaatregelen."We verwachten dat de nadruk [in de toelichting] zal liggen op valutarisico's", aldus de marktvorsers, die verder denken dat Draghi wel zal refereren aan technische comités die gaan werken aan een exit-strategie voor QE.Volgens ABN AMRO is ten slotte de communicatie van de ECB vandaag van groot belang. "Draghi zal zijn woorden heel zorgvuldig moeten kiezen om te voorkomen dat de euro nog sterker wordt. Dat kan door explicieter te wijzen op het ongunstige effect van een nog sterkere euro. Verder kan hij aankondigen dat een vermindering van de obligatieaankopen vrij langzaam zal verlopen en dat renteverhogingen nog heel ver weg zijn", stelde econoom Nico Klene in een voorbeschouwing.De Amerikaanse beurzen veerden woensdag op nadat bekend werd gemaakt dat onderhandelingen tussen de Amerikaanse president Donald Trump, en Republikeinse en Democratische partijbonzen, resulteerden in een akkoord over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond, de leencapaciteit van de federale overheid, voor een periode van drie maanden. Hierdoor kan circa acht miljard dollar worden vrijgemaakt voor zuidelijke staten die getroffen zijn door orkaan Harvey. Naar verwachting zal de senaat het voorstel goedkeuren.De oktober-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,50 dollar, ofwel 1,0 procent, hoger op 49,16 dollar. Het muntpaar euro/dollar noteerde daarnaast vrij vlak in aanloop naar het rentebesluit van vanmiddag. Vanochtend stond er een stand van 1,1926 op de borden, ten opzichte van 1,1941 bij het sluiten van de Europese beurzen op woensdag.De Aziatische beurzen kwamen vanochtend amper van hun plaats en bewogen in een smalle bandbreedte ten opzichte van het slot van woensdag.Naast het rentebesluit krijgen beleggers vandaag ook onder meer cijfers over de definitieve economische groei in de eurozone in het afgelopen kwartaal en de wekelijkse olievoorraden.BedrijfsnieuwsHet Openbaar Ministerie kijkt naar ING voor vier fraudezaken. Dit schreef NRC donderdag op basis van processtukken. Justitie vermoedt dat ING faciliteerde bij internationale corruptie en witwassen in vier afzonderlijke zaken, aldus de krant. Daarbij zou volgens het OM sprake zijn van een "breed falend beleid" van de bank.Verder liet CEO Ralph Hamers volgens persbureau Bloomberg weten dat ING Groep geen interesse heeft in een overname van IKB Deutsche Industriebank. Hoewel de overname van het Duitse IKB voor ING een portefeuille van mkb-leningen zou opleveren, zei Hamers geen interesse te hebben, vanwege de uitstroom van personeel, waarmee ook kennis is verdwenen.Trustkantoor Intertrust zou jarenlang gelogen hebben in een slepende rechtszaak over de miljoenenerfenis van de gefortuneerde Franse auteur Pierre Sabatier. Dit schreef Het Financieele Dagblad donderdag op basis van een vonnis in eerste aanleg van het Gerecht in Curaçao.ASM Pacific Technology is van plan om voor maximaal 780 miljoen Hong Kong dollar, omgerekend circa 84 miljoen euro, eigen aandelen in te kopen. Dit meldde de onderneming, waarin het Nederlandse ASM International een stevig belang houdt van ongeveer 34 procent, donderdag.Persbureau Reuters meldde woensdagavond dat Altice 70 miljard dollar wil lenen om de mogelijke overname van het Amerikaanse Charter Communications te kunnen financieren. Slotstanden Wall StreetDe toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,3 procent tot 2.465,54 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 21.807,64 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 6.393,31 punten.