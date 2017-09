Futures wijzen op vlakke opening Wall Street

Donderdag 7 september 2017 13:16 Amerikaanse markt kijkt zijdelings naar rentebesluit Europese Centrale Bank.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersen donderdag af op een vlakke opening voor Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd vrijwel vlak.Ook Wall Street heeft donderdag zijn vizier gericht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, waarbij de markt inzicht hoopt te krijgen over toekomstige verkrapping van het monetair beleid van de ECB.Wall Street sloot woensdag hoger, waarbij een tweetal ontwikkelingen een volatiele dollar veroorzaakten. Het besluit van de vice-voorzitter van de Federal Reserve Stanley Fisher om in oktober af te treden en daarmee niet zijn termijn uit te zitten tot juni 2018, leidde volgens marktanalist Konstantinos Anthis van ADS Securities tot een verzwakking van de Amerikaanse munt. Fisher bevindt zich binnen het beleidscomité aan de kant van de haviken en de markt vreest dat de centrale bank met zijn vertrek minder 'hawkish' zal zijn, ofwel minder agressief zal aansturen op een verkrapping van het monetair beleid. De overeenkomst tussen president Donald Trump en het Amerikaanse Congres om het schuldplafond te verhogen trok de greenback weer omhoog. Daarnaast blijft Noord-Korea volgens Anthis een andere factor om te overwegen, aangezien de datum van een veronderstelde intercontinentale raketproef dichterbij lijkt te komen.Op macro-economisch vlak staan donderdag een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de arbeidskosten en productiviteit in het tweede kwartaal, gevolgd door het wekelijkse olievoorradenrapport van de Amerikaanse Energy Information Administration.Olie noteerde donderdag verdeeld. Een oktober-future West Texas Intermediate daalde 0,3 procent tot 49,03 dollar, terwijl een november-future Brent 0,5 procent duurder werd op 54,50 dollar.De euro/dollar noteerde rond lunchtijd op 1,1982. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1940 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1917 op de borden.BedrijfsnieuwsEnergiefondsen kunnen donderdag waarschijnlijk rekenen op de aandacht van de beleggers. De sector sloot woensdag hoger, vanwege de stijgende dieselprijs in de nasleep van orkaan Harvey, toen raffinaderijen in de Golf van Mexico de productie stillegden. Chevron sloot woensdag 2,1 procent hoger en noteerde in de elektronische handel voorbeurs vlak en Exxon Mobil noteerde voorbeurs 2,5 procent hoger.Home Depot noteerde voorbeurs 3,3 procent hoger, tevens in de nasleep van orkaan Harvey en de verwachting dat de vraag naar bouwartikelen verder zal stijgen vanwege de effecten van de naderende orkaan Irma.SlotstandenDe S&P 500 index sloot woensdag 0,3 procent hoger op 2.465,54 punten. De Dow Jones index eindigde 0,3 procent in het groen op 21.807,64 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 6.393,31 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 07, 2017 07:16 ET (11:16 GMT)