Amerikaanse steunaanvragen gestegen

Donderdag 7 september 2017 14:55 Toename van 62.000 aanvragen.(ABM FN-Dow Jones) Het aantal eerste aanvragen voor een uitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 2 september gestegen. Dit meldde het Amerikaanse ministerie van Arbeid donderdag.De wekelijkse eerste uitkeringsaanvragen liepen met 62.000 stuks op tot een totaal van 298.000. Vooraf geraadpleegde economen rekenden op 241.000 eerste steunaanvragen. Een week eerder kwam het totaal aantal steunaanvragen uit op een aantal van 236.000. Dit cijfer bleef onaangepast.Het vierwekelijkse voortschrijdende gemiddelde voor de eerste steunaanvragen, dat minder volatiel is dan de wekelijkse aanvragen, nam met 13.500 toe tot 250.250 stuks.Het aantal verlengde steunaanvragen in de week eindigend op 26 augustus kwam uit op 1,94 miljoen stuks, een daling van 5.000 ten opzichte van een week eerder.Door: ABM Financial News.