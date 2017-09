Wall Street koerst licht lager

Donderdag 7 september 2017 21:51 Banken en Disney drukken sentiment.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersten donderdag af op een lager slot, nadat beleggers financiële waarden en consumentengerelateerde fondsen verkochten, waarbij Disney en Goldman Sachs drukten op de Dow Jones-index van zwaargewichten.Een half uur voor het sluiten van de markt noteerde de S&P500 index 3 punt lager op 2.462 punten, gedrukt door de financials, die zo'n 2 procent daalden, de telecomsector, die 1,7 procent inleverde, en consumentenfondsen, die 0,9 procent prijsgavwn.De Dow Jones-index daalde 0,3 procent tot 21.750 punten en technologiebeurs Nasdaq noteerde vlak op 6.394 punten.Aandelen van banken daalden nadat de rente op tienjarige Amerikaanse statsleningen met 6 basispunten zakte tot 2,04 procent. Lagere rendementen op staatsleningen, gelinkt aan de tarieven voor leningen en deposito's, betekenen dat banken minder kunnen profiteren van het renteverschil tussen korte en langlopende financiering. Goldman Sachs verloor 1,7 procent.Disney verloor bijna 5 procent nadat CEO Bob Iger een teleurstellende winstverwachting gaf voor het amusementsconcern. Hij voorziet dat de winst "ruwweg in lijn" zal zijn met de 5,72 dollar per aandeel van vorig jaar. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op 5,89 dollar.Volgens sommige analisten zijn beleggers wat op hun hoede door de combinatie van verwoestende Atlantische orkanen en een mogelijke escalatie van nucleaire dreiging in Noord-Korea. Irma, de zwaarste Atlantische wervelstorm in een eeuw gemeten, liet de afgelopen dagen een snoer van Carabische eilanden zwaar gehavend achter en ploegt nu verder naar de kust van Florida, nadat eerder orkaan Harvey al voor ongekende schade zorgde door overstromingen bij Houston.Eerder op de dag keken Amerikaanse beleggers met een schuin oog naar de Europese Centrale Bank, die zoals verwacht nog geen afbouw van zijn monetaire beleid aankondigde en nog steeds verklaarrde dat het opkoopprogramma van obligaties indien nodig kan worden uitgebreid of verlengd. Verder werd de ECB wat voorzichtiger ten aanzien van de inflatie, maar juist wat positiever over de economische groei.De euro/dollar noteerde op 1,2019. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1940 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1917 op de borden.Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten in de week eindigend op 2 september is gestegen met 62.000 tot 298.000 stuks. Daarnaast zijn de arbeidskosten in Amerika in het tweede kwartaal minder hard opgelopen dan verwacht, terwijl de productiviteit juist iets sterker toenam.De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag licht gedaald, nadat de Amerikaanse regering voor het eerst in tien weken een stijging van de olievoorraden meldde, als gevolg van orkaan Harvey. De oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag op de New York Mercantile Exchange 0,07 dollar lager of 0,1 procent, op 49,09 dollar.BedrijfsnieuwsGoPro noteerde 13 procent hoger, nadat de producent van actiecamera's zei winstgevendheid te verwachten in het derde kwartaal, met een omzet en de brutomarge aan de bovenkant van de eerder afgegeven outlook.RH won 41 procent. De luxe retailer, eerder bekend als Restoration Hardware, boekte woensdagavond beter dan verwachte winstscijfers.Apple verloor terrein nadat The Wall Street Journal meldde dat er productievertragingen zijn bij de nieuwe iPhone 8. Het aandeel zakte 0,4 procent.Amazon.com steeg 1,1 procent. De internethandelaar wil een tweede hoofdkantoor openen, ergens in Noord-Amerika, waar tot 50.000 mensen zullen werken. Het kantoor moet 5 miljard dollar gaan kosten. Het bestaande hoofdkantoor staat in Seattle.Facebook won 0,5 procent. Woensdag nabeurs meldde het internetbedrijf op advertentieverkopen gestuit te zijn van Russische accounts met een dubieuze achtergrond. De omzet zouden deels afkomstig zijn van een 'troll farm' in Sint Petersburg met de naam Internet Research Agency. Eerder deze week trok een bekende tech-analist de advertentiecijfers van Facebook in twijfel.Mastercard won 1,7 procent na een verhoging van de omzetverwachting door het creditcardbedrijf.Het aandeel Barnes & Noble verloor bijna 9 procent. De boekverkoper stelde teleur met zijn kwartaalcijfers.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 07, 2017 15:51 ET (19:51 GMT)