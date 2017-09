Wall Street koerst af op lagere opening

Vrijdag 8 september 2017 14:57 Dollar blijft onder druk staan.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street ligt vrijdag op een koers voor een lagere opening. Rond de klok van drie uur noteerden de futures op de S&P 500 index 0,3 procent lager, net als die op de Nasdaq en de Dow Jones index."De risico aversie kruipt de markt weer in", zag marktanalist Craig Erlam van Oanda. Dat is volgens analist Mike van Dulken van Accendo Markets geen verrassing, want beleggers gaan het weekend in met de aanhoudende dreiging rond Noord-Korea en de wetenschap dat een nieuwe orkaan de Verenigde Staten zal bereiken.Dit weekend viert Noord-Korea bovendien de eigen oprichting, wat volgens marktanalist Erlam voor het communistische land de perfecte gelegenheid is om de wereld zijn spierballen te tonen.Ondertussen laat orkaan Irma, inmiddels licht afgezwakt maar nog altijd een categorie 4, een ravage achter in het Caribisch gebied. De storm ligt momenteel op ramkoers met het zuiden van Florida. Irma komt slechts een aantal weken na orkaan Harvey, die een spoor van verwoesting achterliet in Texas en Louisiana. De schade wordt inmiddels ingeschat op 190 miljard dollar. Volgens marktstrateeg Peter Garnry van Saxo Bank zal Irma dit bedrag mogelijk overtreffen, omdat het vastgoed in Miami en aan de oostkust van Florida een hogere waarde heeft.Ondertussen blijft de dollar onder druk staan, deels vanwege deze mondiale onzekerheden, maar ook omdat de euro niet lijkt te stoppen nu de ECB waarschijnlijk in oktober de meeste knopen zal doorhakken over de toekomst van QE. Richting de openingsbel in New York noteerde de euro/dollar op 1,2062 tegen 1,2020 donderdagavond.Op macro-economisch vlak is het vandaag rustig in Amerika. Vrijdag na de openingsbel verschijnen een tweetal publicaties, namelijk de groothandelsvoorraden en het consumentenkrediet, beide over de maand juli.De olieprijs stond vrijdag onder druk. Een oktober-future op een vat West Texas Intermediate daalde 0,3 procent op 48,93 dollar. De november-future Brent noteerde licht hoger op 54,56 dollar.BedrijfsnieuwsSupermarktketen Kroger kwam vanmiddag nog met tweede kwartaalcijfers. Die waren beter dan verwacht. De identieke winkelomzet steeg met 0,7 procent, waar analisten uitgingen van een toename van 0,4 procent. De omzet kwam met 27,6 miljard dollar licht boven de marktverwachting uit en de outlook werd gehandhaafd. Het aandeel lijkt evenwel bijna 7 procent lager te zullen openen. Bij het herhalen van de outlook merkte Kroger op dat dit gebeurt zonder rekening te houden met de effecten van de orkanen Harvey en Irma en dit stelde de markt teleur.Opvallende koersbewegingen zijn er vrijdag in de handel voorbeurs in Amerika voor Equifax en American Outdoor Brands, met verliezen van respectievelijk 12 en zelfs 19 procent. Kredietbureau Equifax maakte donderdag bekend dat de persoonlijke gegevens van meer dan 140 miljoen Amerikanen, waaronder het burgerservicenummer en creditcard data op straat liggen na een cyberaanval. Gewerenfabrikant American Outdoor Brands stond flink onder druk na het rapporteren van een verlies over het afgelopen kwartaal.Verder kunnende touroperators, luchtvaartmaatschappijen en verzekeraars in beweging komen door de mogelijke impact van orkaan Irma. Aandelen van Jetblue Airways, dat vliegt op bestemmingen in het Caribisch gebied, noteerde vrijdag op weekbasis al bijna 8 procent lager. Aandelen van Carnival, dat cruises aanbiedt in de getroffen regio, daalden op weekbasis met 5 procent. Ook verzekeraars als XL Group en Travelers stonden afgelopen week behoorlijk onder druk.SlotstandenDe S&P 500 sloot donderdag een fractie lager op 2.465,10 punten, gedrukt door de financials, de telecomsector en consumentenfondsen. De Dow Jones index daalde 0,1 procent tot 21.784,78 punten en technologiebeurs Nasdaq eindigde 0,1 procent hoger op 6.397,87 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 08, 2017 08:57 ET (12:57 GMT)