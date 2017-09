Damrak vlak gesloten

Vrijdag 8 september 2017 18:08 Markt verwerkt woorden Draghi.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag vlak gesloten. De AEX index sloot vlak op 518,82 punten, terwijl de AMX een winst van 0,2 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,5 procent.Volgens fondsmanager Cees Smit van Today's Groep was de markt vrijdag nog druk met het verwerken van de woorden van voorzitter Mario Draghi van de Europese Centrale Bank een dag eerder, waarvan de belangrijkste uitkomst was dat de centrale bank het merendeel van de besluiten over het monetair beleid tijdens de beleidsvergadering in oktober zal nemen. Daarnaast is de markt volgens de fondsmanager druk met alle rampen die de revue passeren, wat weer zijn weerslag heeft op de olieprijs en de grondstofprijzen. Blikvangers op het Damrak waren volgens Smit vrijdag Air-France KLM en Akzo Nobel. "Per saldo gebeurde er vandaag niet heel veel", besloot de analist.Beleggers konden vanochtend reageren op exportcijfers uit China en Duitsland. In China steeg de export afgelopen maand met 6,9 procent, waar dit een maand eerder nog bijna 12 procent was. Duitsland zag de export in juli met 8 procent stijgen.Verder waren er productiecijfers uit verschillende Europese landen. De industriële productie in Spanje steeg in juli wat minder hard, maar nog altijd met 1,9 procent op jaarbasis. In het Verenigd Koninkrijk bedroeg de groei 0,4 procent en in Frankrijk 3,1 procent. In eigen land nam de dagproductie met 3 procent toe.Uit de Verenigde Staten kwam het nieuws dat de Amerikaanse groothandelsvoorraden in juli zijn gestegen met 0,6 procent op maandbasis, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging van 3,3 procent.Olie noteerde vrijdag in het rood. Een oktober-future West Texas Intermediate daalde 1,7 procent tot 48,25 dollar, terwijl een november-future Brent 0,7 procent lager bewoog op 54,11 dollar.Ondertussen bleef de dollar onder druk staan, deels vanwege deze mondiale onzekerheden, maar ook omdat de euro niet lijkt te stoppen nu de ECB waarschijnlijk in oktober de meeste knopen zal doorhakken over de toekomst van QE. Rond het slot van de handel in Amsterdam noteerde de euro/dollar op 1,2032, tegen 1,2020 donderdagavond.Dat de euro verder door stijgt kent twee oorzaken, volgens economen van Société Générale. Het feit dat Draghi, hoewel wat aarzelend, aangaf dat het uitvoerend bestuur in oktober waarschijnlijk een duidelijk beeld heeft van wat men met het opkoopprogramma voor obligaties (QE) wil gaan doen, werd gezien als een signaal van een op handen zijnde aankondiging van monetaire verkrapping.Daar staat dollarzwakte tegenover vanwege de politieke onzekerheid in Amerika, zorgen over Noord-Korea en de angst voor orkaan Irma die al een spoor van verwoesting achterliet in het Caribisch gebied en nu afstevent op Florida."In de komende weken volgt mogelijk een adempauze voor de euro", denken de economen van de Franse bank. "De dollar zal daarentegen wat herstellen richting het eind van het jaar, hoewel de bredere trend laat zien dat de euro uiteindelijk verder zal stijgen ten opzichte van de Amerikaanse munt", aldus Société Générale.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 15 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ABN AMRO met een winst van 1,5 procent, gevolgd door DSM en Philips met winsten van respectievelijk 0,9 procent en 0,8 procent. Altice was met een verlies van 3,1 procent de sterkste daler van de hoofdfondsen.AkzoNobel behoorde met een koersverlies van 0,6 procent tot de sterkste dalers in de AEX, na het afgeven van een winstwaarschuwing in aanloop naar een aandeelhoudersvergadering deze middag. Het verf- en chemieconcern gaf aan dat hoewel de EBIT dit jaar boven dat van 2016 uit zal komen, dit naar verwachting niet de eerder uitgesproken stijging van 100 miljoen euro zal worden, omdat marktuitdagingen een grotere impact zullen hebben. Om de financiële richtlijnen op middellange termijn veilig te stellen, neemt AkzoNobel een aantal maatregelen, zoals kostenbesparingen en een aanpassing van de managementstructuur. Afzonderlijk werd bekend dat CFO Maëlys Castella haar taken neerlegt vanwege gezondheidsproblemen. Een meerderheid van de aandeelhouders van AkzoNobel stemde vrijdag in Amsterdam in met de benoeming van CEO Thierry Vanlancker als lid van de raad van bestuur.Voor de markt kwam de winstwaarschuwing niet geheel als een verrassing. Deutsche Bank merkte op dat de druk vol op de ketel staat, ook omdat PPG in december weer met een bod mag komen, en dat AkzoNobel als beste verdediging moet proberen het aandeel boven de 90,00 euro te krijgen. KBC Securities verlaagde het advies voor AkzoNobel van Accumuleren naar Houden, omdat het gehandhaafde koersdoel van 80,00 euro weinig opwaarts potentieel biedt.Ahold Delhaize benoemde Wouter Kolk tot operationeel directeur voor Europa en Indonesië per 1 januari 2019. Per direct wordt de huidige CEO van Albert Heijn al COO in Nederland en België. Verder meldde de supermarktketen dat Xavier Piesvaux verantwoordelijk wordt voor Delhaize België en Luxemburg per 11 september aanstaande. Daarmee vervangt Piesvaux CEO Denis Knoops. Het aandeel Ahold Delhaize verloor 1,9 procent.Afgelopen maand vervoerde Air France-KLM, inclusief dochterondernemingen, in totaal 9,4 miljoen passagiers, een stijging van 5,1 procent op jaarbasis. Het passagiersverkeer bij het luchtvaartbedrijf, gerekend naar verkochte kilometers, steeg afgelopen maand met 3,4 procent. Analisten van Goodbody spraken van vervoerscijfers die redelijk in lijn waren met de verwachting en gaven aan vertrouwen te houden in de outlook van het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern. Het aandeel Air France-KLM steeg 2,5 procent en voerde daarmee de AMX aan.Philips Ligting en IMCD waren de op één en twee na sterkste stijgers met winsten van achtereenvolgens 2,2 procent en 1,8 procent. HSBC verhoogde het koersdoel vrijdag van 54,00 naar 59,00 euro bij een ongewijzigde koopaanbeveling. OCI was met een verlies van 2,5 procent de sterkste daler.BAM Groep en de Belgische baggeraar DEME haalden een opdracht binnen voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen. De opdrachtsom bedraagt 753 miljoen euro. Het aandeel daalde 0,2 procent.Bij de kleine fondsen was er aandacht voor KAS Bank, dat met halfjaarcijfers kwam. KAS Bank zag de winst flink toenemen tot 8,5 miljoen euro. Om de positie van de bank als marktleider aan te scherpen en om in te spelen op de veranderende behoefte van klanten, is de onderneming van plan om de investeringen in innovatie op te schroeven. Als gevolg daarvan verwacht KAS Bank dat de investeringen zullen stijgen in de tweede helft van 2017. De kosten zullen dan ook in een minder hoog tempo dalen dan in de eerste helft van 2017. ING stelde in een reactie dat het plan om weer een interim-dividend uit te keren een teken is dat KAS bank streeft naar een consistent dividendbeleid. Het aandeel KAS Bank won 1,7 procent.Prime Ventures wil 2,75 miljoen aandelen Takeaway.com verkopen aan institutionele beleggers. Dit maakte Prime Ventures vrijdag bekend, nadat de verkoop op donderdag al uitlekte. Beursanalist Corné van Zeijl van Actiam stelde dat "beleggers die gisteren met een leuke 7 procent korting de Takeaway aandelen kochten, vandaag een beetje teleurgesteld zullen zijn." Het aandeel Takeaway.com daalde maar liefst 8,5 procent. Ondanks deze koersval vandaag is de koers dit jaar toch al ruim 50 procent opgelopen.Beursnieuweling VolkerWessels promoveert naar de AMX. Dit maakte beursbedrijf Euronext donderdagavond bekend. Per 18 september neemt de bouwer het plekje van Vastned in de Midcap in. Het vastgoedfonds valt terug naar de AScX, waar Kiadis Pharma plaatsmaakt. VolkerWesels steeg 0,1 procent, terwijl Kiadis 0,7 procent daalde.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 2.466,01 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood.