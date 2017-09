Olieprijs lager gesloten

Vrijdag 8 september 2017 21:07 Raffinaderijen Louisiana en Texas bijna weer op volle capaciteit.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor vat ruwe olie in de Verenigde Staten is vrijdag lager gesloten, in de nasleep van orkaan Harvey.De WTO-prijs was zwakker omdat de vraag naar olie van raffinaderijen in de nasleep van orkaan Harvey langzaam terugkeerde naar de normale niveau's. "De productie van de raffinaderijen is nog steeds niet op volle snelheid en dat houdt een daling van de voorraden tegen", aldus Saxo Bank.De zwakkere vraag heeft geleid tot hogere ruwe olievoorraden in de Verenigde Staten, waarbij de zorgen over het overaanbod de afgelopen twee weken op de prijs drukten.Tijdens orkaan Harvey viel circa 20 procent van de raffinagecapaciteit weg in de dagen na de storm, maar veel raffinaderijen zijn sindsdien weer operationeel."Bijna alle raffinaderijen in Louisiana en Texas werken bijna weer op volle capaciteit", aldus analist Thomas Pugh van Capital Economics, eraan toevoegend dat het nu de vraag is wanneer de vraag naar ruwe olie herstelt.Uit cijfers van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek donderdag dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen. In de week eindigend op 1 september stegen de olievoorraden met circa 4,6 miljoen vaten tot 462,4 miljoen vaten. De benzinevoorraden daalden met 3,2 miljoen vaten tot 226,7, miljoen vaten, terwijl de voorraden stookolie en andere distillaten met 1,4 miljoen vaten daalden tot 147,8 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van raffinaderijen daalde afgelopen week sterker dan verwacht, van 96 procent naar 79,7 procent, waar analisten rekenden op 83,0 procent.De oktober-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 1,61 dollar, ofwel 3,3 procent, lager op 47,48 dollar.