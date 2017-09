Wall Street licht lager gesloten

Vrijdag 8 september 2017 22:20 Verenigde Staten bereidt zich voor op orkaan Irma.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag licht lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 2.461,44 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 21.797,79 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 6.360,19 punten.Een potentiële raketlancering in Noord-Korea en de naderende orkaan Irma drukten vrijdag op de risicobereidheid in de markt. "Het is geen verrassing om te zien dat de risicobereidheid laag is, aangezien het zeer waarschijnlijk is dat Florida dit weekeinde getroffen zal worden door een andere orkaan", aldus marktanalist Mike van Dulen van Accendo Markets. "Maar ook vanwege de aanhoudende geopolitieke dreiging uit Noord-Korea en verdeelde macro-data uit China.Orkaan Irma zal naar verwachting zaterdag laat of zondag vroeg Zuid-Florida bereiken. Het National Hurricane Center spreekt van een "levensbedreigende situatie" en adviseert inwoners om de evacuatieorders van regeringsfunctionarissen te volgen.Irma volgt twee weken na orkaan Harvey, die grote delen van Texas en de kuststreek Lousiana vernietigde. De schade wordt geraamd op 190 miljard dollar. Strateeg Peter Garnry van Saxo Bank zei dat de kosten van Irma zelfs groter zouden kunnen zijn. Hij schat circa 200 miljard dollar, vanwege het dure vastgoed in Miami en langs de oostkust van Florida.Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Amerikaanse groothandelsvoorraden in juli zijn gestegen met 0,6 procent op maandbasis, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging van 3,3 procent.Tevens werd bekend dat het consumentenkrediet in de Verenigde Staten in juli harder is gegroeid. Het consumentenkrediet groeide in juli met 18,5 miljard dollar, of met 5,9 procent op jaarbasis. Doorlopend krediet zoals creditcards groeide met 3,2 procent, minder snel dan eenmalig krediet zoals autoleningen of studieschuld, dat met 6,9 procent groeide. In juni steeg het consumentenkrediet met 11,8 miljard dollar.De oktober-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 1,61 dollar, ofwel 3,3 procent, lager op 47,48 dollar.De euro/dollar noteerde rond het slot van de handel in de Verenigde Staten op 1,2031. Rond de openingsbel in New York noteerde de euro/dollar op 1,2046 tegen 1,2022 donderdagavond.Op macro-economisch vlak staan maandag in de Verenigde Staten geen publicaties geagendeerd.BedrijfsnieuwsVerzekeraars konden vrijdag rekenen op de aandacht van beleggers. Everest Re noteerde ruim 5,0 procent hoger, XL Group steeg bijna 6,0 procent en Travelers Cos. won ruim 4,0 procent.Luchtvaarders en cruise-operators hadden tevens volatiele week. JetBlue Airways steeg circa 2,3 procent en Carnival noteerde circa 0,1 procent lager.Equifax verloor bijna 14,0 procent, nadat het concern donderdag laat meldde dat de persoonsgegevens van circa 143 miljoen Amerikanen, waaronder rijbewijsnummers en creditcardgegevens, op straat zijn komen te liggen vanwege een computerhack.American Outdoor Brands verloor bijna 18,0 procent, nadat de wapenproducent over zijn fiscale eerste kwartaal een verlies rapporteerde.Cloudera daalde circa 2,0 procent, hoewel het softwarebedrijf donderdag laat beter dan verwachte resultaten rapporteerde.Door: ABM Financial News.