Lufthansa vervoert meer passagiers

Maandag 11 september 2017 14:07 Ook omzet vracht groeit met dubbele cijfers.(ABM FN-Dow Jones) Lufthansa Group heeft het aantal passagiers in augustus sterk zien toenemen ten opzichte van een jaar geleden, gesteund door een sterke groei bij zijn regionale vliegmaatschappijen. Dit maakte het Duitse luchtvaartconcern maandag bekend.Het aantal passagiers steeg in augustus met meer dan 17 procent tot 12,5 miljoen.Het aantal stoelkilometers steeg met 12 procent, de omzet per stoel per gevlogen kilometer met 14 procent en de bezettingsgraad verbeterde met 1,2 procent tot 85,8 procent.De stijging van het aantal passagiers deed zich het sterkst voor bij de regionale maatschappijen Eurowings en Brussels Airlines, waar het aantal passagiers op jaarbasis met 76 procent steeg tot 3,3 miljoen. De omzet groeide met 108 procent, net zo snel als de capaciteit.De omzet uit vrachtvervoer per ton per kilometer steeg met bijna 10 procent bij een toename van de capaciteit met 2,3 procent. De beladingsgraad steeg daardoor met 4,5 procentpunt tot 66,4 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 11, 2017 08:07 ET (12:07 GMT)