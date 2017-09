Apple lanceert nieuwe iPhones, AppleWatch en TV

Dinsdag 12 september 2017 21:23 iPhone X te koop vanaf 999 dollar.(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft dinsdagavond verschillende nieuwe producten gepresenteerd, waaronder de nieuwe iPhone 8 en de iphone X. Het evenement vond voor het eerst plaats in het Steve Jobs Theater.De nieuwe iPhone 8 en 8+ zijn verbeterde versies van de huidige iPhone 7. Verbeteringen van het nieuwe model zijn onder meer sterker schermglas, snellere processors en betere speakers, aldus Apple, en deze toestellen kunnen spoedig draadloos worden opgeladen, net als de AppleWatch en de AirPods.Ook bevat de nieuwe iPhone de A11 bionic-chip, waarmee het beeld scherper wordt en de foto-camera sneller ingesteld kan worden. Daarbij beschikt de iPhone 8+ ook over twee verschillende camera's.De nieuwe iPhone 8 is vanaf 15 september te bestellen en vanaf 22 september leverbaar. De goedkoopste versie is er vanaf 699 dollar en de 8+ versie begint bij 799 dollar.One more thingNaast de iPhone 8 presenteerde Apple echter ook de iPhone X, dat een OLED-scherm heeft dat net zo groot is als de telefoon zelf. Een fysieke 'home button' heeft het toestel niet meer. Wel maakt het toestel gebruik van gezichtsherkenning.Verder is de iPhone X volgens Apple ideaal om mee af te rekenen en biedt het animoji, emoji die de gebruiker kan aansturen met het eigen gezicht.Daarbij kan de batterij van de iPhone X twee uur langer mee dan die van de huidige iPhone 7.De nieuwe iPhone X is vanaf 27 oktober te bestellen en vanaf 3 november leverbaar. De goedkoopste versie is er vanaf 999 dollar.AppleWatch serie 3Apple presenteerde dinsdag ook een nieuwe AppleWatch.De nieuwe functionaliteiten van de AppleWatch serie 3 zijn bijvoorbeeld het beter kunnen monitoren van de hartprestaties van de drager. Belangrijker wellicht is dat het horloge mobiele toepassingen bezit, zodat er mee kan worden gebeld, terwijl de batterij en de snelheid verbeterd zijn.De nieuwe AppleWatch kan vanaf 15 september worden besteld en is vanaf 22 september leverbaar. De goedkoopste versie begint bij 329 dollar en kost met mobiele functionaliteiten 399 dollar.AppleWatch is inmiddels het nummer 1 horloge in de wereld, zo zei CEO Cook. De verkoop van het horloge steeg volgens de fabrikant met 50 procent op jaarbasis.Apple TV 4kOok presenteerde Apple de Apple TV 4k. Het beeld van de nieuwe TV is volgens Apple scherper en helderder. De prijs van films voor de nieuwe TV is gelijk aan die voor HD, zo beloofde het techbedrijf uit Cupertino.De nieuwe Apple TV 4k begint vanaf 179 dollar en kan vanaf 15 september worden besteld en een week later worden uitgeleverd.Nederland hoort niet bij de landen die nog dit jaar de nieuwe Apple TV krijgen.Verder lanceert Apple iOS 11 op 19 september.Met al deze nieuwe producten meent Apple een sterk aanbod te hebben voor het komende feestseizoen aan het einde van dit jaar.Het aandeel Apple daalde na afloop van het evenement evenwel 1,3 procent naar 159,34 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 12, 2017 15:23 ET (19:23 GMT)