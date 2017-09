Wall Street beweegt richting hoger slot

Dinsdag 12 september 2017 21:43 Apple presenteert iPhone X.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden dinsdag pakweg een half uur voor de slotbel hoger. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 2.493,14 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 22.101,02 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent hoger op 6.438,49 punten.De focus richtte zich dinsdag op de technologiesector, vanwege een evenement van Apple, waarbij de techreus zijn nieuwse iPhones, de iPhone 8 en iPhone X met onder andere gezichtsherkenning, presenteerde en de AppleWatch serie 3 met mobiele toepassingen en Apple TV 4k.De iPhone X is vanaf 27 oktober te bestellen en leverbaar vanaf 3 november vanaf 999 dollar. De nieuwe iPhone 8 en 8+ zijn verbeterde versies van de huidige iPhone 7 en vanaf 27 oktober te bestellen en vanaf 3 november leverbaar. De goedkoopste versie is er vanaf 699 dollar en de 8+ versie begint bij 799 dollar. Verbeteringen van het nieuwe model zijn onder meer sterker schermglas, snellere processors en betere speakers en deze toestellen kunnen spoedig draadloos worden opgeladen, net als de AppleWatch en de AirPods. Het aandeel Apple noteerde pakweg een half uur voor de slotbel 0,8 procent lager.Maandag boekten de S&P 500 en de Dow Industrial-index zijn grootste stijging op dagbasis in maanden. De S&P won 1,1 procent en sloot op een recordniveau van 2.488,11 punten, terwijl de Dow 1,2 procent aandikte tot 22.058,37. Tegelijkertijd steeg de Nasdaq Composite-index 1,1 procent. De aandelenmarkten stegen nadat orkaan Irma minder schade veroorzaakte dan eerder werd verwacht en nadat de spanningen rond Noord-Korea verder afnemen."De beweging van vandaag representeert een verder afname van de zogenaamde angsthandel", aldus strateeg Robert Pavlik van Boston Private Wealth. De strateeg heeft redelijk rooskleurige verwachtingen en verwacht dat de S&P 500 het jaar zal afsluiten op 2.535 punten, minder dan 2 procent hoger dan het huidige niveau.Op macro-economisch vlak werd dinsdag bekend dat het aantal vacatures in Amerika in juli vrijwel stabiel is gebleven ten opzichte van een maand eerder. In juli waren er in de Verenigde Staten bijna 6,2 miljoen openstaande vacatures, net iets meer dan in juni.Olie noteerde dinsdag in het groen, na een positieve maandelijkse olierapport van OPEC. De organisatie verwacht dat de vraag naar olie dit jaar sterker groeit dan eerder werd verwacht. De mondiale vraag zal dit jaar naar verwachting 1,42 miljoen vaten per dag stijgen, waar het oliekartel in juli nog rekende op een stijging van de vraag met 1,37 miljoen vaten per dag. De oktober-future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag op de New York Mercantile Exchange 0,16 dollar, ofwel 0,3 procent, hoger op 48,23 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1967. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1942 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1953 op de borden.Op macro-economisch vlak staan woensdag een viertal publicaties geagendeerd in de Verenigde Staten. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse hypotheekaanvragen, gevolgd door de producentenprijzen in augustus. Later op de dag publiceert de Amerikaanse Energy Information Administration zijn wekelijkse olievoorradenrapport. De organisatie publiceert in de loop van de dag tevens zijn maandrapport over de oliemarkt.BedrijfsnieuwsMcDonalds verloor 3,2 procent, wat de sterkste daling op dagbasis markeerde sinds 26 juli 2016, na een negatief rapport van M Science.Goldman Sachs en JP Morgan Chase wonnen achtereenvolgens 2,2 procent en 1,3 procent, vanwege een stijging van de yield van 10-jarige treasury's.Teva Pharmaceuticals Industries steeg 4,3 procent, nadat de Israëlische farmaceut meldde zijn Pargard IUD-product te verkopen aan Cooper voor 1,1 miljard dollar. Cooper daalde 1,8 procent.Equifax won 1,5 procent, nadat Standard & Poor's meldde de outlook van het bedrijf te verlagen van stabiel naar negatief, nadat de gegevens van 143 miljoen Amerikanen op straat zijn komen te liggen.Het Amerikaanse Whole Foods Market, recent overgenomen door internetgigant Amazon.com, heeft het aantal bezoekers flink zien stijgen nadat Amazon de prijzen rigoureus verlaagde. Dit zou blijken uit cijfers die onderzoeksbureau Foursquare verzamelde in de eerste twee dagen na de afronding van de overname, meldde persbureau Bloomberg. Amazon.com won 0,2 procent.Tesla, dat maandag nog bijna 6 procent steeg, daalde dinsdag 0,2 procent, nadat Amerikaanse onderzoekers zouden hebben geconcludeerd dat de autopilot functie heeft bijgedragen aan een aantal ongelukken met de zelfrijdende voertuigen in 2016.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 12, 2017 15:43 ET (19:43 GMT)