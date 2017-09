Seadrill vraagt uitstel van betaling aan

Woensdag 13 september 2017 08:13 Oliedienstverlener gaat op de schop.(ABM FN-Dow Jones) Seadrill Partners heeft uitstel van betaling aangevraagd in Texas, een zogenoemde chapter 11, in combinatie met een herstructureringsovereenkomst met zijn banken, obligatiehouders en een consortium van aandeelhouders. Dit maakte de sectorgenoot van bijvoorbeeld de Nederlandse bodemonderzoeker Fugro woensdag bekend.Seadrill kreeg dit uitstel en hoeft tot 2020 niets af te lossen. Ook worden obligaties geconverteerd in aandelen en ontvangt het bedrijf een kapitaalinjectie van bijna 1,1 miljard dollar.Een maand geleden had de onderneming al gehint op een uitstel van betaling. De oliedienstverlener, die opereert vanaf Bermuda en in handen is van de Noorse scheepmagnaat John Fredriksen, is één van 's werelds grootste offshore boorbedrijven. Seadrill kwam in de problemen als gevolg van de lage olieprijs en door overcapaciteit in de sector.Het aandeel sloot dinsdag in New York 17,6 procent hoger en steeg in de handel nabeurs met nog eens ruim 31,2 procent.