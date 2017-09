Wall Street niet verder omhoog

Woensdag 13 september 2017 21:50 Apple op verlies na vertraging iPhone X.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen schommelden woensdagavond tussen winst er verlies, terugvallend van absolute records voor de S&P500 en Nasdaq, terwijl beleggers zochten naar aanjagers die de rally van de aandelenmarkten nieuw leven kunnen inblazen.Een half uur voor het sluiten van Wall Street noteerde de toonaangevende S&P 500 index een verwaarloosbare kwart punt lager op 2.496 punten, de Dow Jones-index steeg 0,1 procent tot 22.136 punten en de Nasddaq stond 0,03 procent lager op 6.453 punten.In de S&P500 gingen energiefondsen en consumentenfondsen aan kop terwijl vastgoed en gezondheidszorg terrein verloren.Volgens sommige analisten was het tijd voor een pauze na dagen met stevige winsten die de indices naar nieuwe records opstuwden. "De markten zijn nu vol gewaardeerd, dus de bedrijfswinsten zullen de koersen moeten inhalen", zei Maris Ogg van Tower Bridge Advisors. "Tot het volgende kwartaalcijferseizoen begint, zouden we niet verrast zijn door zijwaartse bewegingen of een tijdscorrectie. We kunnen ook een terugval zien tussen nu en dat moment, als er iets gebeurt dat beleggers schrik zou aanjagen", aldus Ogg.De drie aandelenindices sloten dinsdag alle drie op recordniveaus, wat de eerste keer was sinds 26 juli."De Amerikaanse aandelenmarkt laat positief momentum zien op de korte en lange termijn, en de beweging is breed genoeg om de S&P 500 naar een nieuw record te tillen", zei analist Katie Stockton van BTIG Research.Op economisch gebied bleek de index voor de producentenprijzen in augustus met 0,2 procent te zijn gedaald, vooral door hogere benzineprijzen. Donderdag volgt een inflatierapport waar beleggers met belangstelling naar uitkijken.Olie noteerde in het groen, met een stijging van 2 procent voor een oktoberfuture voor een vat Amerikaanse ruwe olie. De euro/dollar noteerde op 1,1880.BedrijfsnieuwsHet aandeel Apple verloor 1,1 procent. De techreus onthulde dinsdag zijn nieuwe lijn van telefoons en aanverwante gadgets, maar het langverwachte nieuwe vlaggeschip iPhone X wordt pas in november geleverd.Centene won 7,8 procent. De zorgverzekeraar meldde dinsdagavond een deal met Fidelis Care voor zorg in de staat New York.SeaDrill won 17 procent. De offshore-boorder vroeg dinsdag faillissementsbescherming aan en sloot een akkoord met grote geldschieters over ingrijpende herstructurering van zijn schulden.Western Digital verloor 3,8 procent, nadat het bedrijf buiten de boot viel bij de verkoop van het chipbedrijf van Toshiba, dat werd gekocht door een consortium onder leiding van Bain Capital.Nordstrom won 6 procent. Het retailbedrijf zou van de beurs af willen gaan, volgens televisiestation CNBC. De Nordstrom-familie heeft nu nog iets meer dan 30 procent van de aandelen in het bedrijf, dat 7,5 miljard dollar waarde zou zijn.