Damrak start vlak aan handelsdag

Donderdag 14 september 2017 08:31 Wall Street op all time high gesloten.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een neutrale opening tegemoet. Wall Street sloot woensdagavond nipt hoger, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend licht lager koersen na onder meer tegenvallende Chinese macro-economische cijfers.Futures op de AEX index wezen ruim een half uur voor de beursgong op een verlies van 0,1 procent. Woensdag koerste de hoofdgraadmeter van het Damrak nog 0,4 procent hoger naar 528,69 punten.De Amerikaanse beurzen sloten woensdagavond na een eindsprintje wederom hoger, waardoor de toonaangevende index van de 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, zijn recordstand verder aanscherpte. De beurzen stegen deze week naar nieuwe records nadat beleggers zorgen over spanningen tussen de VS en Noord-Korea van zich afschudden, en eerste ramingen van de schade van orkaan Irma lager uitvielen dan verwacht."De Amerikaanse aandelenmarkt laat positief momentum zien op de korte en lange termijn, en de beweging is breed genoeg om de S&P 500 naar een nieuw record te tillen", merkte analist Katie Stockton van BTIG Research op. Volgens Maris Ogg van Tower Bridge Advisors is de koek nu evenwel op. "Tot het volgende kwartaalcijferseizoen begint, zouden we niet verrast zijn door zijwaartse bewegingen of een tijdscorrectie", aldus Ogg, doelend op een gebrek aan aanjagers voor de aandelenmarkten op korte termijn.Olie noteerde woensdag in het groen, na een positief rapport van het Internationale Energie Agentschap. De in Parijs gevestigde intergouvernementele organisatie meldde dat de vraag naar olie in het tweede kwartaal op jaarbasis sterk is gegroeid. IEA verhoogde tevens de verwachtingen voor de vraag naar olie voor dit jaar. De oktober-future voor een vat ruwe Amerikaanse olie sloot 2,2 procent hoger op 49,30 dollar.De euro lijkt daarnaast deze week wat aan momentum te verliezen. Vanochtend noteerde het muntpaar euro/dollar op 1,1873. Vorige week joeg de kracht van de euro beleggers nog schrik aan. In de nasleep van het rentebesluit van de ECB koerste het muntpaar toen nog tijdelijk boven de 1,21 grens, het hoogste niveau sinds jaren.Aziatische beleggers kozen vanochtend voor lichte winstnemingen na de vrijgave van cijfers die wijzen op een Chinese groeivertraging. De productie van de Chinese industrie steeg vorige maand met 6,0 procent ten opzichte van augustus 2016. Het cijfer was lager dan de stijging van 6,6 procent die werd voorzien en de toename van 6,4 procent in juli. Ook in Japan was sprake van een industriële groeivertraging op jaarbasis. De detailhandelsverkopen in China stegen daarnaast met 10,1 procent op jaarbasis, na een toename van 10,4 procent in juli en 11,0 procent in juni.Beleggers kijken vandaag uit naar de rentebesluiten van de Zwitserse centrale bank en de Bank of England. Het voornaamste macro-economische cijfer komt vermoedelijk echter uit Amerika, met de publicatie van de inflatiecijfers in augustus.BedrijfsnieuwsDe Nederlandse Staat verkocht de resterende aandelen ASR Nederland, waarbij de verzekeraar 3 miljoen stukken zelf opkocht. De Nederlandse Staat verkocht in totaal 30,15 miljoen aandelen ASR Nederland tegen 33,75 euro per stuk, een beperkte korting van slechts een procent ten opzichte van de slotkoers op woensdag.ING Groep zal voor 500 miljoen dollar aan obligaties aflossen om zo de kapitaalstructuur van de onderneming te optimaliseren. Het betreft een eeuwigdurende obligatie. De aflossing van de 6,2 procent Perpetual Debt Securities vindt plaats op 15 oktober 2017.Vastgoedgroep Warehouses De Pauw heeft 16 miljoen euro opgehaald met behulp van een kapitaalverhoging om de acquisitie van een industriële site te bekostigen. Er werden 173.562 nieuwe aandelen WDP geplaatst tegen 93,00 euro per stuk.Slotstanden Wall StreetDe S&P 500 index eindigde 0,1 procent hoger op 2.498 punten, de Dow Jones-index steeg 0,2 procent tot 22.158 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 6.460 punten.