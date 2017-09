Amerikaanse consumentenprijzen stijgen harder

Donderdag 14 september 2017 14:53 Inflatie op jaarbasis 1,9 procent.(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen zijn in augustus harder dan voorzien gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Amerikaanse overheid.In augustus stegen de prijzen met 0,4 procent op maandbasis, terwijl economen vooraf rekenden op 0,3 procent. In juli was sprake van een inflatie van 0,1 procent.De kerninflatie, zonder de volatiele effecten van voedsel en energie, kwam in augustus uit op 0,2 procent, gelijk aan de verwachtingen. Energieprijzen stegen met 2,8 procent, terwijl voedsel 0,1 procent duurder werd.Door: ABM Financial News.