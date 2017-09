Coucke blijft aandelen Fagron verkopen

Vrijdag 15 september 2017 07:23 Nog eens 100.000 stukken verkocht.(ABM FN-Dow Jones) Marc Coucke heeft nog eens een pluk aandelen Fagron verkocht. Dit bleek uit een melding van de Belgische toezichthouder FMSA.Coucke verkocht via zijn investeringsvehikel Alychlo 100.000 aandelen Fagron op 11 september voor 12,45 euro per stuk.Tussen 5 en 8 september verkocht Coucke ook al 461.446 aandelen Fagron voor in totaal 5,8 miljoen euro.Volgens de site van Fagron hield Alychlo voor deze meldingen een belang van 15,09 procent, ofwel ruim 10,8 miljoen aandelen.Het aandeel Fagron sloot donderdag 0,7 procent lager op 12,42 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 15, 2017 01:23 ET (05:23 GMT)