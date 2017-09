Angry Birds mikt op waardering van krap een miljard

Vrijdag 15 september 2017 07:36 Prijs van 10,25 tot 11,50 euro per aandeel.(ABM FN-Dow Jones) Rovio Entertainment heeft de prijsvork voor zijn aanstaande beursgang vastgesteld. Dit maakte de Finse maker van het smartphonespel Angry Birds vrijdag bekend, nadat het zijn beursambities begin deze maand al onthulde.De aandelen zullen voor 10,25 tot 11,50 euro worden aangeboden.De beursgang in Helsinki is volgens Rovio bedoeld om verder te groeien en de strategische opties te verbreden.Het bedrijf wil voor ongeveer 30 miljoen euro aan nieuwe aandelen naar de beurs brengen, naast aandelen van bestaande aandeelhouders, waaronder Trema International Holdings. Particuliere beleggers in Finland, Zweden en Denemarken en professionele beleggers kunnen intekenen op de beursgang.De waardering van Rovio zal na de beursgang grofweg tussen de 800 miljoen en 900 miljoen euro liggen.Behalve Angry Birds, dat dateert van 2009, biedt het bedrijf inmiddels ook andere mobiele spelletjes aan en heeft het The Angry Birds Movie geproduceerd. Ook verdient Rovio geld met het Angry Birds-merk op consumentenproducten.De spelletjes van het bedrijf waren halverwege dit jaar meer dan 3,7 miljard gedownload en hadden in het tweede kwartaal 80 miljoen maandelijks actieve gebruikers.Rovio boekte in 2016 een omzet van krap 192 miljoen euro, waarvan 159 miljoen euro uit games. Voor de eerste helft van 2017 waren deze cijfers respectievelijk 153 miljoen en 118 miljoen euro.De aangepaste operationele winstmarge bedroeg vorig jaar krap 9 procent en in de eerste helft van 2017 was dit 14 procent.Rovio mikt op een operationele winstmarge van 30 procent en omzetgroei die de marktgroei in westerse markten overtreft.