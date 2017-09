Wall Street koerst af op licht lagere opening

Vrijdag 15 september 2017 15:06 Noord-Korea provoceert met nieuwe rakettest.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een licht lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,1 procent in het rood.Het sentiment wordt vrijdag in de Verenigde Staten gedomineerd door het nieuws dat Noord-Korea voor de tweede keer in minder dan een maand een raket over Japan heeft afgevuurd, waarmee Pyongyang de internationale druk om zijn nucleaire programma te beëindigen, negeert. "Wereldwijd werd vrij rustig gereageerd op de proef", constateerde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Het is echter moeilijk om het gevoel te negeren dat dit schaduwboxen tussen Noord-Korea en de rest van de wereld zou kunnen eindigen in een serieuze misrekening aan de ene of andere kant", voegde hij toe.Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat de omzet van de Amerikaanse detailhandel in augustus op maandbasis is gedaald met 0,2 procent. Op jaarbasis was sprake van een toename van 3,2 procent.De bedrijvigheid in de maakindustrie in de Amerikaanse deelstaat New Yorks is in september redelijk blijven liggen, maar licht afgenomen ten opzichte van augustus. De index voor de huidige marktomstandigheden daalde van 25,2 in augustus naar 24,4 deze maand.Later op de dag volgen nog industriële productie-data over augustus, het consumentenvertrouwen in september zoals gemeten door de Universiteit van Michigan en de Amerikaanse bedrijfsvoorraden in juli.Olie noteerde vrijdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate steeg 0,4 procent tot 50,07 dollar, terwijl een november-future Brent 0,4 procent duurder werd op 55,71 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1971. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1921 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1919 op de borden.BedrijfsnieuwsOracle kan vrijdag rekenen op de aandacht van beleggers, nadat de softwaregigant donderdagavond over het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar beter dan verwachte resultaten rapporteerde, met name dankzij een flinke stijging van de omzet uit clouddiensten. De outlook van het concern stelde echter teleur. Het aandeel noteerde in de elektronische handel voorbeurs 3,9 procent lager.De luchtvaartsector kreeg een reeks advies- en koersdoelwijzigingen te verwerken kreeg van JP Morgan. Southwest Airlines steeg 1,0 procent, nadat JPMorgan advies verhoogde van Neutraal naar Overweight en ook het koersdoel opwaarts bijstelde van 60,00 dollar naar 66,00 dollar.American Airlines daalde daarentegen 2,5 procent, nadat de Amerikaanse bank het advies verlaagde van overwogen naar neutraal. Spirit Airlines verloor 1,8 procent, nadat JP Morgan het advies verlaagde van Overwogen naar Neutraal.Cruise-operator Carnival daalde 2,5 procent, na een adviesverlaging van Credit Suisse van Outperform naar Neutraal.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 15, 2017 09:06 ET (13:06 GMT)