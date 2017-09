Olieprijs sluit vlak

Vrijdag 15 september 2017 20:58 Schommelende prijzen.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag vlak gesloten. De prijzen schommelden tussen winsten en verliezen vanwege gemengde signalen over de wereldwijde vraag naar en aanbod van olie.De oktober-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange vlak op 49,89 dollar. Op weekbasis bedroeg de stijging 5,1 procent.De olieprijzen kregen te maken met winstnemingen en consolidatie in de markt na de sterke stijgingen van de laatste paar weken, zei grondstoffenanalist Giovanni Staunovo van UBS Wealth Management. Maar over het algemeen is "het sentiment volledig veranderd" naar de positieve kant, zei Staunovo. "De vraag is nu groter dan het aanbod". De olieprijzen worden geholpen door tekenen van afnemende wereldwijde olievoorraden, zei de specialist.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 15, 2017 14:58 ET (18:58 GMT)