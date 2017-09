Wall Street sluit op recordniveaus

Vrijdag 15 september 2017 22:20 Raketlancering Noord-Korea genegeerd.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag op recordniveaus gesloten. De S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 2.500,21 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 22.268,34 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 6.448,47 punten. Dit zijn de hoogste standen ooit voor de drie hoofdindices.De hogere koersen laten zien dat een raketlancering door het regime van Noord-Korea werd genegeerd door de financiële markten. Het was de tweede keer in een maand tijd dat Pyongyang een raket afvuurde."Over het algemeen, en de markten zijn hier achter gekomen, zijn geopolitieke gebeurtenissen van korte duur. Je moet voorzichtig met ze zijn en ze zullen tot stress momenten leiden in de financiële markten, wellicht correcties, maar ze duren meestal niet lang", Matthew Peron van Northern Trust Asset Management.De economische agenda was vrijdag goed gevuld. Zo werd bekend dat de detailhandelsverkopen in augustus zijn gedaald met 0,2 procent. De New York Fed meldde dat de bedrijvigheid in de maakindustrie in de Amerikaanse deelstaat New York in september redelijk is blijven liggen maar wel licht afgenomen ten opzichte van augustus. De productie in de Amerikaanse industrie bleek in augustus te zijn gedaald met 0,9 procent.Amerikaanse consumenten bleken minder vertrouwen te hebben gekregen in september in de verwachtingen voor de Amerikaanse economie. De voorlopige index van de Universiteit van Michigan daalde vooral daarom van 96,8 eind augustus naar 95,3 halverwege deze maand. e deelindicator voor de huidige toestand van de economie kwam echter hoger uit.Bedrijfsvoorraden waren licht gedaald in juli.Olie noteerde vrijdag in het groen. Een oktober-future West Texas Intermediate steeg 0,1 procent tot 49,91 dollar, terwijl een november-future Brent 0,1 procent opliep tot 55,53 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1951. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1971 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1919 op de borden.BedrijfsnieuwsNucor sprak de verwachting uit in het derde kwartaal van 2017 minder winst behalen dan in het tweede kwartaal en is daarmee negatiever dan een aantal maanden geleden. Het Amerikaanse staalbedrijf af als reden onder meer importdruk waardoor de prijzen geen gelijke tred houden met de oplopende grondstofkosten. Ook is de vraag naar bepaalde producten minder. De koers van Nucor daalde 0,9 procent.NVidia steeg 6,3 procent, nadat Evercore ISI zei dat beleggers het potentieel voor kunstmatige intelligentie "zwaar" onderschatten en dat de koers van Nvidia daardoor met circa 40 procent zou moeten stijgen. Evercore verhoogde het koersdoel voor Nvidia van 180 naar 250 dollar. De analist is van mening dat Nvidia bezig is met een AI systeem dat de standaard zal worden in de sector.