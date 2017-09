Inflatie eurozone begin 2018 even onder 1,0 procent

Maandag 18 september 2017 10:39 Komt door impact energie- en voedselprijzen.(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in de eurozone komt begin volgend jaar even onder de 1,0 procent uit. Dit zei de Europese Centrale Bank maandag in zijn statistisch bulletin.Bij het rentebesluit van de ECB dat eerder deze maand bekend werd gemaakt, gaf de centrale bank al aan te verwachten dat de inflatie-ontwikkeling in 2018 zou afzwakken tot 1,2 procent, van een verwachte 1,5 procent dit jaar."Deze verwachtingen voorzien voor de eurozone een V-vormig pad voor de belangrijkste inflatie ontwikkelingen in de komende kwartalen, met een dieptepunt van 0,9 procent in het eerste kwartaal van 2018, vanwege de impact van basiseffecten zoals de verandering in energieprijzen en die voor onverwerkt voedsel, die het meest volatiele component vormen van de HICP inflatie", aldus de centrale bank.De ECB streeft naar een prijsstabiliteit van rond de 2 procent. Later op de ochtend verschijnen actuele inflatiecijfers uit de eurozone.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 18, 2017 04:39 ET (08:39 GMT)