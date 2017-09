Apple onder druk door verbindingsproblemen nieuwe Watch

Woensdag 20 september 2017 17:08 Aandeel 2 procent lager.(ABM FN-Dow Jones) Apple staat woensdag onder druk vanwege vermeende problemen met de nieuwe Apple Watch. Het aandeel daalde circa 2 procent en trok daarmee ook de Nasdaq licht in het rood.De nieuwe smartwatch, die vorige week werd geïntroduceerd, zou de eerste in zijn soort zijn die verbinding maakt met zendmasten zonder dat het horloge elektronisch verbonden moet zijn met een iPhone. Volgens klanten die dit hebben uitgeprobeerd, valt die verbinding echter steeds weg, een probleem dat Apple inmiddels ook heeft toegegeven, blijkt uit berichtgeving op website The Verge."We hebben ontdekt dat wanneer de Apple Watch Series 3 ongevraagd deelneemt aan wifi-netwerken zonder verbinding te maken, dat het horloge dan niet kan verbinden met een zendmast. We onderzoeken momenteel een oplossing voor een toekomstige software release", aldus Apple.De nieuwe Apple Watch is verkrijgbaar vanaf 399 dollar en wordt vanaf eind deze week naar klanten verzonden.Door: ABM Financial News.