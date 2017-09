Fed rekent nog steeds op een renteverhoging dit jaar

Woensdag 20 september 2017 20:18 Rentebeleid conform verwachting gehandhaafd.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve heeft de rente woensdag, zoals verwacht, gehandhaafd en rekent nog steeds op een derde renteverhoging dit jaar. Dit bleek woensdag na afloop van de tweedaagse vergadering van het Federal Open Market Committee.De federal funds rate bleef staan in een bandbreedte van 1,00 tot 1,25 procent. Dit was door de markt ook ingecalculeerd. Het besluit om de rente te handhaven werd unaniem door de negen bestuursleden gesteund.Nog steeds een renteverhoging in het vat dit jaarUit de zogenoemde dot plot, de verwachte rente-ontwikkeling onder de beleidsmakers van de Fed, bleek woensdag dat er dit jaar nog steeds één renteverhoging wordt verwacht. De gemiddelde rente wordt eind dit jaar ingeschat op 1,40 procent, gelijk aan de voorspelling drie maanden geleden.Afbouwen balans historische stapDe afgelopen maanden communiceerde de Fed al dat men een begin ging maken met het afbouwen van de balans van 4,5 biljoen dollar door de aflossingen niet langer te herbeleggen. Woensdag kondigde de Fed aan dat hiermee in oktober wordt begonnen, met een bedrag van aanvankelijk 10 miljard dollar per maand.De euro/dollar noteerde rond de bekendmaking van het rentebesluit op 1,2010.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 20, 2017 14:18 ET (18:18 GMT)