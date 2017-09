Wall Street beweegt richting licht lager slot

Woensdag 20 september 2017 21:42 Federal Reserve stuurt aan op derde renteverhoging.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag pakweg een half uur voor de slotbel licht lager. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 2.503,86 punten, de Dow Jones index noteerde vlak op 22.370,27 punten en de Nasdaq noteerde 0,3 procent lager op 6.442,37 punten.De handelsdag stond volledig in het teken van het Amerikaans rentebesluit, de zogenoemde 'dotplot' en de toelichting van Fed-voorzitter Janet Yellen. De Amerikaanse Federal Reserve heeft de rente woensdag, zoals verwacht, gehandhaafd en rekent nog steeds op een derde renteverhoging dit jaar. Wel stelde de centrale bank het aantal verwachte renteverhogingen in de komende drie jaar neerwaarts bij van 7 naar 6. De gemiddelde rente wordt eind dit jaar ingeschat op 1,40 procent, gelijk aan de voorspelling drie maanden geleden.De afgelopen maanden communiceerde de Fed al dat men een begin ging maken met het afbouwen van de balans van 4,5 biljoen dollar door de aflossingen niet langer te herbeleggen. Woensdag kondigde de Fed aan dat hiermee in oktober wordt begonnen, met een bedrag van aanvankelijk 10 miljard dollar per maand.Volgens marktanalist Naeem Aslam van ThinkMarkets zal de markt niet te veel aandacht moeten besteden aan wijzigingen in de dotplot, aangezien een aantal Fed-leden er binnenkort niet meer zal zijn. "Het draait straks om de opvattingen van de nieuwe Fed bestuursleden", voegde hij toe.Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 9,7 procent. De marktindex daalde van 462,1 vorige week naar 417,5.Tevens werd bekend dat de bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten in augustus op maandbasis zijn gedaald met 1,7 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging van 0,2 procent.Uit cijfers van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 15 september zijn gestegen met 4,6 miljoen vaten tot 472,8 miljoen vaten.De november-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,79 dollar, ofwel 1,6 procent, hoger op 50,69 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1875. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,2000 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1994 op de borden.Op macro-economisch vlak staan er donderdag een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Philly Fed-index, gevolgd door het Amerikaans consumentenvertrouwen in september en de leidende indicatoren van augustus.BedrijfsnieuwsGeneral Mills verloor 6,4 procent, nadat de voedselproducent een tegenvallende winst en omzet rapporteerde.Alnylam Pharmaceuticals steeg 50,6 procent, na positieve onderzoeksresultaten.American Outdoor Brands daalde 6,4 procent, ondanks berichten dinsdag laat dat president Donald Trump de regulering voor de export van wapens wil versoepelen.Bed Bath & Beyond verloor 16,1 procent, nadat de retailer dinsdag laat teleurstellende resultaten publiceerde.FedEx steeg 1,5 procent, na tegenvallende resultaten. Het concern zei dat de cyberaanval en orkaan Harvey het afgelopen kwartaal tot aanzienlijke operationele uitdagingen heeft geleid.Microsoft daalde 1,1 procent, ondanks een verhoging van het dividend naar 0,42 dollar per aandeel.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 20, 2017 15:42 ET (19:42 GMT)