Futures wijzen op licht lagere opening Wall Street

Donderdag 21 september 2017 13:00 Markt verwerkt Fed-rentebesluit.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood.Amerikaanse beurzen sloten woensdag na een volatiele sessie overwegend in het groen, waarbij de Dow Jones Industrial Average en de S&P 500 op nieuwe recordniveau's sloten, na de aankondiging van de Federal Reserve dat de centrale bank voor het eerst in negen jaar in oktober start met het reduceren van zijn balans van 4,5 biljoen dollar."De verklaring dat de centrale bank gaat beginnen met het afbouwen van de balans en het vooruitzicht op een renteverhoging dit jaar was niet volledig ingeprijsd", aldus marktanalist Ian Williams van Peel Hunt. "De treasury yields en de dollar stegen in reactie op het rentebesluit en de kans dat de centrale bank daadwerkelijk de rente in december verhoogt met 25 basispunten wordt nu door de markt op meer dan 70 procent ingeschat", voegde hij toe.Op macro-economisch vlak staan er donderdag een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Philly Fed-index, gevolgd door het Amerikaans consumentenvertrouwen in september en de leidende indicatoren van augustus.Olie noteerde donderdag in het rood. Een november-future West Texas Intermediate daalde 0,4 procent tot 50,51 dollar, terwijl een november-future Brent 0,3 procent goedkoper werd op 56,15 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1915. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1886 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1894 op de borden.BedrijfsnieuwsCalgon Carbon noteerde in de elektronische handel voorbeurs 60,0 procent hoger, na het nieuws dat de producent van lucht- en waterzuiveringsproducten wordt overgenomen door het Japanse Kuraray voor 1,1 miljard dollar.Alphabet-dochter Google heeft een deel van de smartphone tak van het Taiwanese HTC gekocht voor een bedrag van 1,1 miljard dollar in contanten. Dit maakte het technologiebedrijf woensdagavond bekend. Alphabet noteerde in de elektronische handel voorbeurs 0,2 procent lager.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,1 procent hoger op 2.508,24 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent in het groen op 22.412,59 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 6.456,04 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 21, 2017 07:00 ET (11:00 GMT)