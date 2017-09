Ryanair voorziet lichte winststijging ondanks geannuleerde vluchten

Donderdag 21 september 2017 17:36 Ierse budgetmaatschappij keert bonussen uit om pilotentekort op te vangen.(ABM FN-Dow Jones) De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair voorziet een licht hogere jaarwinst, ondanks extra kosten voor geannuleerde vluchten. Dat zei CEO Michael O'Leary donderdag op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.De in passagiersaantallen gemeten grootste luchtvaartmaatschappij van Europa gaat nog steeds uit van een winst over het op 31 maart eindigende boekjaar in de bandbreedte van 1,40 tot 1,45 miljard euro tegen 1,30 miljard euro in het afgelopen boekjaar.De maatschappij heeft vanwege een tekort aan beschikbare piloten voorlopig 2.100 vluchten moeten annuleren, waardoor 315.000 passagiers worden gedupeerd. O'Leary zei donderdag dat deze passagiers worden omgeboekt of financieel gecompenseerd. Ryanair probeert nu met extra bonussen vliegers over te halen hun vakantiedagen voorlopig niet op te nemen.Volgens de maatschappij zullen de extra kosten voor deze maatregelen en het gemis aan inkomsten door de annulering van vluchten de 25 miljoen euro niet overstijgen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 21, 2017 11:36 ET (15:36 GMT)